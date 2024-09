"Cimitero di Saltara, i cari lasciati nel degrado"

"Nel contesto di degrado diffuso in cui versa Colli al Metauro, il luogo emblematico dell’incuria da parte dell’amministrazione è il cimitero di Saltara".

Il consigliere Filippo Cicoli, del gruppo di minoranza ‘Energia in Comune’, è fortemente critico per le condizioni in cui si trova il camposanto. "Ci sono seri problemi di manutenzione ordinaria e anche straordinaria – incalza -. A partire dal portale d’ingresso in mattoni, che presenta delle grosse crepe e che nella parte superiore ha anche delle tegole cadenti. Qui, l’aspetto meno grave, ma comunque eloquente dell’immobilismo della giunta, è che una delle due lanterne ai lati non funziona da anni". Riguardo alla manutenzione straordinaria, l’esponente di opposizione, che parla anche a nome dei colleghi Candio Curina, Alessandra Khadem, Laura Valentini e Maicho Capodagli - precisa che "c’è preoccupazione per diversi elementi strutturali, come il colonnato pieno di crepe e con pezzi di cemento mancanti, tanto che in alcuni punti si vedono i ferri interni. Sempre a livello strutturale, va rimarcato il decadimento della cappellina storica che si trova nella parte monumentale del cimitero; attualmente chiusa con un catenaccio e che sembra poter crollare da un momento all’altro. Quando piove si vede l’acqua che fuoriesce dall’interno. Fa male al cuore, soprattutto delle persone più anziane che una volta utilizzavano la chiesina per raccogliersi in preghiera".

La mancanza di ordinaria manutenzione, secondo Cicoli, "è testimoniata dalle erbacce che crescono in mezzo a selciati e a opere in muratura; mentre nel giardinetto centrale, che dovrebbe essere verde, c’è solo qualche filo d’erba ingiallito". Il consigliere conclude: "Visitare i propri cari in questo contesto è un’ingiustizia, che rivela la mancanza di attenzione e di rispetto degli amministratori per i defunti e anche per i vivi. Nell’ultimo consiglio è stata approvato uno stanziamento di circa 10mila euro per i servizi cimiteriali; spero che venga destinato per ridare parziale dignità al camposanto di Saltara, anche se con una somma così esigua non si potranno risolvere tutti i problemi".

Sandro Franceschetti