Cimitero, la denuncia della Lega: "A Rosciano mancano i loculi"

"Nonostante i proclami, a distanza di oltre un anno al cimitero di Rosciano non sono ancora partiti i lavori per la costruzione della nuova ala, indispensabile per dare una risposta alla carenza di loculi. La Giunta sblocchi questo immobilismo e dia risposte alle tante richieste dei cittadini preoccupati da questa situazione". Così i consiglieri comunali della Lega Fano Luca Serfilippi, Gianluca Ilari, Luigi Scopelliti e Marianna Magrini all’indomani della denuncia fatta sulle colonne del Carlino anche dalla responsabile locale di Fratelli d’Italia Loretta Manocchi, hanno presentato una interpellanza in cui sottolineano il disagio e l’emergenza che si sono create nel cimitero di Rosciano-Bellocchi. E lo hanno fatto ricostruendo tutto l’iter dei previsti lavori di ampliamento mai partiti. Nell’area delle sepolture a terra, ad esempio, l’erba alta e la mancata manutenzione da parte degli operatori cimiteriali, se non fanno quasi passare la voglia di andare a trovare i propri cari di sicuro li fa arrabbiare, perché dà l’impressione che ci siano defunti di seria A (tumulati) e di serie B (inumati). Perché in mezzo all’erba alta è difficile persino lasciare fiori sulle tombe. "Come sempre il Comune di Fano dimostra la sua inaffidabilità ed inefficienza nella gestione dei lavori pubblici – si legge nel documento che vede primo firmatario Serfilippi –. Nonostante i roboanti annunci fatti a fine maggio 2022 dall’ex assessore Fabiola Tonelli e dall’attuale assessore Sara Cucchiarini, ancora non sono partiti i lavori per la realizzazione di nuovi posti per la sepoltura presso il cimitero di Rosciano -Bellocchi, che prevedevano una nuova ala di 610 loculi e 128 ossari per 1 milione e 425 mila euro di spesa. Non solo, l’assessore Cucchiarini all’epoca aggiunse che entro la fine dell’estate 2022 sarebbero stati definiti i costi dei loculi e degli ossari per i cittadini, tanto da poter aprire le prenotazione e le vendite anticipate. Tutto ancora è fermo nonostante le continue segnalazioni di tanti cittadini: mancano posti"

ti.pe.