Cimitero, maxi-restauro contro il degrado

Alla vigilia delle festività dedicate ai defunti, Fano rinnova l’impegno per la cura dei luoghi della memoria. Il Comune ha aggiudicato i lavori di risanamento conservativo del Cimitero urbano di via della Giustizia, un intervento dal valore di 322.879 euro che sarà realizzato dalla Cooperativa Restauri Costruzioni e Servizi di Verucchio (Rimini), con un ribasso del 7,55% sull’importo a base di gara.

Il progetto, curato dallo Studio Paci di Pesaro con responsabile del procedimento l’ingegnere Federico Fabbri, riguarda il quadrante nord-est del cimitero, a sinistra dell’ingresso principale, dove le strutture mostravano evidenti segni di degrado. Si tratta di un’area di circa 60 metri per lato, organizzata a forma di "C" attorno a un grande spazio verde alberato e attraversata da due assi ortogonali che costituiscono i percorsi pedonali principali. L’intervento si concentrerà sulla porzione sud-occidentale del portico, una struttura storica composta da diciannove campate sul lato lungo e otto sui lati corti. Le colonne, i basamenti e le trabeazioni, realizzate in calcestruzzo e laterizio, presentano oggi crepe, infiltrazioni e cadute d’intonaco dovute al tempo e all’umidità. Saranno quindi oggetto di un accurato restauro strutturale e architettonico, con consolidamento statico, pulitura dei materiali originari, rifacimento delle finiture e ripristino del manto di copertura in tegole marsigliesi.

Le opere includono anche la messa a norma dell’impianto elettrico, con la sostituzione delle linee e delle scatole di derivazione che alimentano lampade e lumini votivi, e la sistemazione delle pavimentazioni in marmo e cemento, che verranno integrate con canaline per la raccolta delle acque piovane. Particolare attenzione sarà dedicata alla catalogazione e ricomposizione delle lapidi funerarie, molte delle quali oggi posizionate in modo irregolare o con ancoraggi non uniformi.

"Il cimitero è un luogo che custodisce la nostra storia familiare e collettiva — dichiara l’assessore ai Servizi cimiteriali, Mauro Talamelli —. Intervenire in modo rispettoso significa restituire decoro e sicurezza a chi vi si reca, ma anche onorare la memoria dei nostri cari. È un progetto che unisce competenza tecnica e sensibilità umana, e che si inserisce in un percorso di riqualificazione più ampio dei cimiteri cittadini". Entro fine ottobre sarà completata la mappatura digitale di tutti i cimiteri comunali, con la creazione del "Gemello Digitale", una piattaforma che consentirà una gestione più efficiente delle concessioni e delle sepolture. Parallelamente è stato approvato anche il progetto per 312 nuovi loculi e 64 ossarietti al cimitero di Rosciano–Bellocchi, mentre per la commemorazione dei defunti verrà potenziato il servizio navetta al Cimitero dell’Ulivo, attivo dal 21 ottobre anche per persone con disabilità. Un segnale concreto di attenzione verso quei luoghi di silenzio e raccoglimento che custodiscono la memoria dei fanesi e il legame più profondo con chi non c’è più.

Tiziana Petrelli