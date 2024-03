Cinciarini (con McDuffie) ha tentato il miracolo. Bamforth e Foreman buttano al vento palloni d’oro

McDuffie 7. Uno dei più brillanti della formazione biancorossa. Non a caso, la squadra è stata in piedi fino a quando lui è stato produttivo. Ma è durato trenta minuti perché negli ultimi dieci il suo apporto è stato molto marginale. Nei 33 minuti che è stato in campo chiude con 4 su 7 da sotto e 1 su 6 da tre, con 6 su 7 nei tiri liberi e 9 rimbalzi portati a casa.

Bamforth 5,5. In difesa è quello che è, perché fisicamente non ce la fa a marcare guardie più grosse e con un atletismo maggiore. Davanti ad un aumento della pressione difensiva di Treviso, ha tentato nel finale il tiro ravvicinato dove perde anche un pallone pesantissimo, come Foreman, in entrata. Chiude la sua gara con 2 su 3 da sotto e 2 su 5 dalla distanza.

Bluiett 5. Dire che ha messo dentro 2 bombe su 3 tentativi dice poco o nulla perché il suo apporto, nel complesso, è del tutto insoddisfacente per uno che arriva dagli Stati Uniti e non dalla foresta del Borneo. E’ stato in campo 15 minuti.

Visconti 6. Dopo i lunghi riposi in panchina, contro Treviso è stato in campo 19 minuti, compresi i momenti caldi. Nel finale esce dai radar, ma mette dentro due canestri pesanti su 4 tentativi e comunque ci mette impegno.

Foreman 5. Un paio di buone giocate nel finale andando in avvicinamento a canestro, ma anche una palla persa pesantissima. Sta in campo 21 minuti e cioè quando Sacchetti lo sceglie in coppia con Tambone perché l’altra coppia è Cinciarini-Bamforth. Chiude la sua gara con 3 su 4 da sotto e con 1 su 5 da fuori. E’ stata un’illusione ottica quella contro Brescia? Al momento sembra di sì.

Ford 5. Non ha preso un rimbalzo, non ha tirato un libero, nessuno ha fatto fallo su di lui. Un ruscello d’alta montagna. Chiude con 1 su 3 da sotto e 2 su 3 da fuori, che non sarebbe poi male, se non si stabilisse come, quando e perché.

Tambone 5,5. Un paio di illuminazioni in 15 minuti. Nel finale a sedere. Chiude con 1 su 3 da sotto e 1 su 1 da fuori.

Cinciarini 8. Si chiama Cinciarini e non San Gennaro. Il minuto lo chiama lui in campo, incita i compagni e dà disposizioni. Se mettesse dentro anche qualche bomba meriterebbe una statua in piazza. Ma nel tiro pesante ormai non ci crede più nemmeno lui. Palesemente rinunciatario. Comunque... secondo miglior marcatore dopo McDuffie, secondo miglior rimbalzista sempre dopo MDduffie con 8 palloni catturati; ha 5 su 5 da sotto con tre entrate nel finale; ha 4 su 4 nei liberi e colleziona anche 6 assist. Per... scatenare l’inferno poi ci vogliono le truppe dietro. E non ci sono.

Mazzola 6. Una onesta partita con 3 bombe messe quando la partita ballava su una mattonella. Chiude con 1 su 3 da sotto e 3 su 4 da fuori. Ha sbagliato due liberi e non ha rimbalzi. Però...

m.g.