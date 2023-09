Cincilla: "Mi pento di quello che avevo detto"

Chi aveva applaudito all’apertura del traforo della Guinza nel 1990 è stato il sindaco di allora Paolo Cincilla, che ha guidato il comune di Mercatello sul Metauro tra il 1985 e il 1995. Oggi scrive:"All’inaugurazione della galleria della Guinza nel 1990 dissi che si realizzava un sogno. Fra tutte le innumerevoli frasi che ho pronunciato nella la mia esistenza questa è quella di cui maggiormente mi pento non tanto per il carattere enfatico e sopra le righe quanto per l’immagine del sogno attribuita al traforo. A quel tempo ero convinto che la Fano-Grosseto fosse importante per lo sviluppo del mio Comune e di tutto l’entroterra, oggi lo sono molto meno (tempi diversi, modello di sviluppo diverso, diversa valutazione dei nostri veri asset e molto altro). Mi concentro sull’impostazione furbesca di creare un fatto compiuto che a quel tempo venne data al problema superstrada sintetizzabile così: "Facciamo il traforo, cominciamo dal mezzo in barba alla fondamentale regola degli stralci funzionali, fingiamo che la galleria sia funzionale perché si immette sulla stradina della Guinza; una volta realizzata la galleria il finanziamento e la realizzazione degli altri lotti della superstrada sarà automatico, non si vorranno vanificare le grandi risorse investite nel traforo". Un’impostazione che, al di là della scarsa moralità, si è rivelata fallimentare perché in fondo faceva affidamento sulla razionalità delle scelte adottate nel nostro Paese, dimenticando che questo è un Paese i cui governanti troppo spesso fanno scelte che razionali non sono. Mi pento di aver aderito a questa impostazione, non mi consola sapere che se non lo avessi fatto la cosa sarebbe andata avanti ugualmente né il fatto che tale opinione fosse praticamente unanime.

A distanza di oltre 30 anni, la prima canna del traforo è lì: inutile e inutilizzabile, in compenso la Guinza è diventata la più celebre incompiuta d’Italia (continua)".