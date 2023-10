Cineclub “Pandolfi“, i corti di Rizzo oggi all’Alexander

Il Cine Club “Cesare Pandolfi“ – Pesaro prosegue la sua rassegna di cortometraggi all’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro, in viale Trieste, ospiti del conte Alessandro Marcucci Pinoli. La rassegna è già iniziata e prosegue fino al prossimo giugno 2024.

Oggi alle ore 17 di Beppe Rizzo sono previsti i lavori dal titolo “Warum“, “Cantico“, “Incontro“, “Ligustro“, “A Livella“. Nella rassegna verranno proiettate tutte le opere pervenute, fiction, documentari, cartoni animati e ogni due proiezioni si effettuerà una sosta durante la quale gli spettatori potranno esprimere opinioni e dialogare con gli autori presenti.

L’ingresso alla rassegna sarà riservato agli invitati ed ai loro accompagnatori. Saranno ammesse alla rassegna tutte le opere che perverranno e che porteranno in apertura il logo di appartenenza ad un club affiliato alla FEDIC prodotte in qualsiasi momento dalla nascita della FEDIC al momento in cui sono state consegnate. Saranno ammessi anche quei lavori prodotti dalle Scuole di ogni ordine e grado che conterranno nei titoli un accenno di collegamento ad un club iscritto alla FEDIC.

I filmati possono essere mandati a giorgioricci39@gmail.com allegando una breve sinossi con la data di produzione.

Info al numero 339 5682807.