Cineclub Pandolfi. Oggi proiezioni all’Alexander

Oggi alle 18, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20 a Pesaro, sono previste le proiezione dei seguenti 6 cortometraggi: Rise and shine di Alessandro Zonin (Piacenza) del 2022; L’affondamento della Giudecca di Enrico Mengotti (Venezia) del 2010; Tre fogli di Giorgio Sabbatini (Piemonte) del 2011; Afrikan patchwork di Nedo Zanotti (Milano) del 2006; Polvergeist di Ettore Di Gennaro (Parma) del 2016; Un’avventura mostruosa di Laura Biggi e Lorenzo Caravello (Apuane) del 2016. Il cine Club Cesare Pandolfi Pesaro intende realizzare una rassegna di cortometraggi, medio metraggi e lungometraggi prodotti dai soci Fedic. La rassegna si svolge fino al giugno 2024 con cadenza di una o due proiezioni al mese e verranno proiettate tutte le opere pervenute. Saranno ammesse alla rassegna tutte le opere che perverranno e che porteranno in apertura il logo di appartenenza ad un club affiliato alla Fedic. Saranno ammessi anche quei lavori prodotti dalle Scuole di ogni ordine e grado che conterranno nei titoli un accenno di collegamento ad un club iscritto alla Fedic. I filmati potranno pervenire a giorgioricci39@gmail.com allegando una breve sinossi con la data di produzione. Info: Giorgio Ricci 339 5682807.

l. d.