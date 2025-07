CineFortunae alla Tressa. Va "in cena" lo spettacolo

Prendete un buon piatto, sovrapponetelo alla sequenza di un film, gustatelo insieme e capirete che in fondo è solo una questioe di gusto e di appagamento dei sensi, siano essi palatali, che visivi, olfattivi e uditivi. Insomma, cibo uguale cinema uguale piacere. Per capirci meglio potete partecipare domani all’evento di domani a "La Tressa Bistrot By AlMare" (via degli Schiavoni, 4), alle 20.30. Qui andrà in scena, anzi sarebbe il caso di dire "in cena", "Capolavori a tavola by the sea", un assaggio della 6ª edizione di CineFortunae tra parole, cibo, immagini e aneddoti per scoprire le novità e i dettagli dell’edizione 2025 della rassegna e premio promossi dall’Associazione La Locura, con il contributo del Comune di Fano (assessorato al Turismo e ai Grandi Eventi, di Regione, assessorato alla Cultura) e che vede come main partner culturale Cineteca di Bologna.

Lo scenario è da film: nel lungomare della Sassonia "La Tressa Bistrot By AlMare" mette in tavola una cucina naturale, semplice eppure travolgente. Alla guida lo chef Antonio Scarantino che ha curato il menù della serata aperta al pubblico, in collaborazione con gli organizzatori di CineFortunae. A ogni portata sarà proiettata una clip cinematografica con il racconto di alcuni retroscena o aneddoti da parte del direttore artistico Luca Caprara. Il menu è un capolavoro di stile e sapori, si apre con i ‘Titoli di testa’, un entrée con Spalmabile di aragosta con crostini speziati, Cozze aperte in acqua di mare, Casalino e ricotta affumicata, Seppia, calamari e gamberi con sedano ed alghe. Segue il ‘Primo Tempo’ con Gnocchetti al granchio blu e un ‘Secondo Tempo’ con Calamari e carbonaro alla brace con misticanza estiva e triplice emulsione, balsamico delicato, limone fermentato e pepe nero, dressing cremoso alle erbe. Si chiude con i ‘Titoli di Coda’ nonché dessert ‘era una crostata di ciliegie’. Wine partner della serata la Cantina Di Sante. Costo 35 euro, info 0721 1940085.

d.e.