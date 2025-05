Cinema alla Rocca. Ma serve ‘aiuto’

L’Amministrazione comunale conferma l’intenzione di realizzare, per l’estate 2025, l’appuntamento con il “Cinema alla Rocca”, rassegna cinematografica a cui assistere nel fossato di Rocca Costanza. Appurata l’assenza di manifestazioni di interesse per le attività previste dal bando (che si è concluso ieri) dedicato all’evento, il Comune ha deciso di avviare in questi giorni un’interlocuzione con i possibili soggetti interessati; l’obiettivo è tornare a riportare il cinema nello spazio verde della Rocca. Per questo, s’invitano gli interlocutori interessati a relazionarsi con l’Amministrazione.