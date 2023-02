Cinema, Daniele Vicari presenta “Orlando“

Al Politeama di Fano una giornata con il regista Daniele Vicari per interrogarsi sul futuro del cinema e per narrare una favola moderna, dove un vecchio e una bambina, divisi tra modernità e mondo rurale, tra il dover scegliere se partire o restare, si incontrano e mutano la traiettoria delle loro vite. "Venerdì 4 febbraio abbiamo invitato Daniele Vicari ad una giornata a lui dedicata – ci spiega Giovanni Casanova, titolare del Politeama –. Due saranno gli incontri che coinvolgeranno l’autore. Il primo, alle 18,30, sarà un dialogo con Luca Campanelli, direttore artistico del Politeama, attorno al suo nuovo libro “Il cinema, l’immortale“ (edito da Einaudi). Verrà introdotto da una presentazione di Vittoria Abbrugiati e accompagnato da una degustazione di vini del territorio. Il secondo evento si svolgerà la sera, alle 21, quando il regista sarà presente alla proiezione del suo ultimo film “Orlando“ per una introduzione e un dibattito a seguire".

Per Daniele Vicari non sembra esserci tanta differenza tra guardare un film sul divano di casa o sulle poltrone del cinema. Un pensiero un po’ anomalo nel panorama cinematografico, ancora romanticamente molto legato alla sala, ma che ormai inizia a prendere sempre più piede, da David Cronenberg che dichiara la sala un’esperienza di nicchia e apre alle piattaforme, fino a Tarantino che rivede le sue posizioni sulla morte del cinema, contemplando una trasformazione dell’esperienza cinematografica. "Che ne sarà di noi?" si domanda Casanova spiegando che "eventi come questo devono essere alla base della nuova esperienza al cinema, che non contempla più una visione passiva dell’opera audiovisiva, ormai affidata alle piattaforme, ma deve trasformarsi in un momento collettivo di scambio e, soprattutto, di formazione. Per questo Daniele Vicari ci è sembrato il perfetto interlocutore per un dibattito su questo tema, da lui magistralmente affrontato nel suo ultimo libro".

Tiziana Petrelli