Cinema Ducale ancora nel mirino. Per la terza volta colpita la bacheca

L’ennesimo atto di inciviltà ha avuto come vittima il cinema Ducale di Urbino: nel cuore della notte tra sabato e domenica è stata sfondata una delle tre bacheche vetrate che, accanto alle porte dell’edificio, contengono i manifesti dei film in programma.

E non è la prima volta, ma l’ultima di una lunga serie. I proprietari sono esasperati: "Non ne possiamo più – ci dicono Costantina Di Tizio e Paolo Tomassini – è almeno la terza volta che ci rompono una bacheca, ma tante altre volte sono successi episodi spiacevoli di vario tipo. Il problema non è di tutte le sere, ma quasi solamente del giovedì e del sabato, quando la gente qui in via Budassi diventa davvero tantissima, anche duecento persone che stanno nella via, nei pressi di un pub, fino a tardissima notte". Questo perché in quelle due serate non ci sono solo studenti: molti vengono dai dintorni.

Prosegue Di Tizio: "Intorno alle 3 e mezza della notte tra sabato e domenica mi sono svegliata a causa di un grande botto. Il rumore è stato talmente forte da indurmi ad affacciarmi dalla finestra, ma ho visto solo un fuggi fuggi generale, e non ho pensato a un danno alla nostra struttura. Poi domenica mattina, la brutta sorpresa. Non è la prima volta, ma a quell’ora della notte non era mai successo nulla. Però da qualche anno arrivano spesso ragazzi del territorio, vengono con le loro bottiglie e fanno molti più gesti violenti rispetto al fastidioso ma ormai ‘classico’ baccano degli studenti".

Il Ducale, per la sua posizione a metà strada tra piazza e un frequentato locale, si è trovato spesso al centro delle cronache: dieci anni fa, Tomassini era stato pestato da due giovani poco dopo che gli avevano rotto il finestrino dell’auto. "Contatteremo la polizia per cercare di capire se la telecamera comunale ha ripreso qualcosa", concludono speranzosi i titolari.

Nella foto: la bacheca del cinema rotta

Giovanni Volponi