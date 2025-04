Cinema e fotografia: due arti che Urbino ha saputo far proprie

Prosegue la serie di approfondimenti per scoprire nel dettaglio ciascuna delle quattro mostre celebrative dei cento anni della Scuola del Libro. Arriviamo oggi alla seconda parte della seconda mostra, intitolata “Linea Foto_Grafica“, allestita nei locali della Galleria Albani, in via Mazzini.

In questa puntata parleremo di Cinema e Fotografia. L’esposizione si presenta come un viaggio immersivo nel mondo della sperimentazione visiva, dove tecnica e creatività si fondono per dare vita a progetti unici e originali. Curata dai docenti Alessio Valeri e Giuseppe Angeli, raccoglie elaborati nati all’interno delle attività didattiche, dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, dei concorsi e delle collaborazioni con il territorio. Questi progetti non solo testimoniano la crescita artistica e tecnica degli studenti, ma offrono anche uno sguardo sulle potenzialità espressive delle nuove generazioni, capaci di raccontare il presente con sensibilità e consapevolezza.

Attraverso un’affascinante combinazione di fotografie, installazioni, cortometraggi e documentari, la mostra indaga il potente dialogo tra i linguaggi audiovisivi e gli spazi che ci circondano: architetture, paesaggi e luoghi dell’anima. Le opere esposte non si limitano a rappresentare la realtà, ma ne reinterpretano i significati, esplorando il rapporto tra memoria e identità, tra passato e contemporaneità. L’immagine diventa così uno strumento per raccontare storie, evocare emozioni e stimolare riflessioni su temi sociali, culturali e artistici.

Frutto di un intenso lavoro di ricerca e sperimentazione, i progetti esposti nascono dalla volontà di superare i confini tradizionali della narrazione visiva. Attraverso l’uso innovativo di tecniche fotografiche e cinematografiche, gli studenti hanno trasformato idee e concetti in artefatti visivi capaci di sorprendere, emozionare e interrogare lo spettatore. L’uso della luce, del colore, della composizione e del montaggio diventa un linguaggio attraverso il quale dare voce a visioni inedite del mondo, suggerendo nuove prospettive e modalità espressive.

Questa esposizione non è solo una vetrina di talento, ma un’opportunità per esplorare il potere trasformativo delle immagini e la loro capacità di ridefinire il nostro modo di percepire la realtà. È un invito a lasciarsi coinvolgere dall’energia creativa delle nuove generazioni, capaci di coniugare passato e futuro, tradizione e innovazione, tecnica ed emozione. Il visitatore è chiamato a immergersi in un percorso visivo e narrativo, dove ogni opera diventa una finestra aperta su un universo di storie, suggestioni e possibilità. La mostra sarà visitabile a ingresso libero fino al 27 aprile.

gio. vol.