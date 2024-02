Cinema e natura: incontro con Boiani, regista e docente

Domani, alle ore 17.00 nella Sala Rossa del Comune di Pesaro, conversazione filosofica organizzata dal Centro Studi Filosofici dell’Unilit (Università Libera) e dalla Società Filosofica Italiana - Sezione di Urbino tenuta dalla professor Gianfranco Boiani sul tema “Landscapes: visioni cinematografiche della natura”. La conversazione proporrà con un approccio filosofico una riflessione sulle diverse visioni cinematografiche della natura. Partendo da un omaggio al regista Robert Flaherty, autore di documentari sul rapporto tra uomo e natura e sulla lotta per la sopravvivenza, verrà affrontato in particolare il tema della rottura dell’equilibrio naturale ad opera dell’uomo analizzando l’opera innovativa di alcuni registi quali Werner Herzog, Godfrey Reggio e Terence Malick. Il cinema di questi autori ha svolto un’opera di sensibilizzazione per la salvaguardia del pianeta e della biodiversità, nella consapevolezza, per usare le parole di Platone nel Timeo, che "questo mondo è in realtà un essere vivente con una propria anima e intelligenza". Boiani è regista e autore di documentari e docu-fiction di carattere culturale, è stato docente di cinema all’Università di Macerata e Urbino.