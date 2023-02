Cinema, il talento urbinate al festival di Berlino

di Giovanni Volponi

Quest’anno Berlino fa rima con Urbino. È stato presentato proprio ieri al festival del cinema della capitale tedesca il lungometraggio ‘Le proprietà dei metalli’, scritto e diretto dall’urbinate Antonio Bigini, 42 anni, in concorso nella sezione Generation Kplus (in distribuzione dal 9 marzo), che abbiamo raggiunto al telefono.

Bigini, se lo aspettava di esordire addirittura a Berlino?

"Ci speravo, ma è stata comunque una sorpresa. È un grande regalo poter essere qui a rappresentare l’Italia".

Ci sono poche altre pellicole italiane quest’anno. ‘Disco Boy’ di Giacomo Abruzzese nella sezione principale, un film d’animazione e un documentario. Maggior soddisfazione?

"Sicuramente è un onore esserci. Ancor di più, essere l’unica produzione totalmente italiana, grazie a Kiné e Rai Cinema".

Che film ospita la sezione Generation Kplus?

"Si concentra sul mondo delle nuove generazioni, come pubblico o in quanto attori, come nel mio caso".

Dunque i protagonisti del suo film sono i bambini?

"Un bambino, Pietro, interpretato da Martino Zaccara. Vive nella provincia italiana degli anni ’70 ed è oggetto di studio di due professori universitari perché manifesta apparenti doti paranormali, in particolare piega i metalli".

Un tema inconsueto…

"E poco noto. L’idea è nata per caso, anni fa conobbi la vedova di un esperto di parapsicologia che mi raccontò tante vicende indagate dal marito. Tra queste, quella dei bambini detti ‘minigeller’ che vennero studiati negli anni ’70 dal professor Ferdinando Bersani perché pareva piegassero i metalli col pensiero".

Era vero?

"Furono condotti esperimenti che però non provarono l’esistenza di nessun fenomeno soprannaturale. Però la storia mi ha incuriosito e ho deciso di approfondire e realizzare il film".

‘Minigeller’ cosa significa?

"Prende spunto dall’illusionista Uri Geller, che in quegli anni sosteneva di possedere doti paranormali tra cui piegare metalli. Le sue ospitate televisive fecero molta presa e diversi ragazzini manifestarono doti all’apparenza simili".

Com’è stato lavorare con piccoli attori?

"Bellissimo: la cosa più entusiasmante del set. I bambini sono spontanei e naturali. Non hanno filtro e portano un sacco di gioia. E se il copione ha delle pecche, con loro lo scopri subito".

Cosa c’è delle sue origini urbinati nel film?

"Grazie al supporto delle regioni Toscana e Emilia Romagna ho potuto girare in luoghi molto vicini a noi: l’appennino tra il Montefeltro e Sestino. Paesaggi a tratti aspri che rispecchiano il clima familiare di Pietro. La nonna del protagonista è ispirata a mia nonna Marisa".

Ma anche un’attrice è urbinate.

"La piccola Sara Santamaria: è stata una scoperta, ha uno sguardo speciale. Infine mio fratello Francesco ha collaborato al film suonando alcuni brani al pianoforte. Ma Urbino è soprattutto dentro di me, nel mio modo di lavorare. La mia passione per il cinema è nata lì, quando da ragazzo andavo al cinema o a noleggiare le vhs al Mercatale".

Ora vive a Bologna. Cosa le manca?

"I paesaggi, le Cesane".

Quando sapremo l’esito del festival?

"Domenica. Incrociamo le dita".