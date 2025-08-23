Cinema NatuRurale. Un festival al Furlo

Cinema e natura. Un modo diverso di vivere la magìa della settima arte e quella del territorio è quello che si prefigge il Festival del cinema NatuRurale in programma oggi e domani alla Gola del Furlo. La sesta edizione del Festival offrirà al pubblico non solo due giornate di proiezioni ma anche degustazioni, incontri con gli autori, camminate e momenti di meditazione in mezzo alla natura. Il Festival, che da quest’anno gode della collaborazione di CNA Cinema e Audiovisivo Marche assieme al Comune di Acqualagna e Bcc di Pergola e Corinaldo, nasce con l’intento di valorizzare il rapporto tra uomo e natura portando sul grande schermo storie, immagini e riflessioni che invitano a guardare il mondo con uno sguardo più attento e rispettoso.

Tra le proiezioni in programma ci saranno Il Fiume di Dominique Marchais; In perpetuo di Federico Barassi; La Valtellina e le sue montagne di Alessandro Soetje e Animal di Cyril Dion. Le quattro pellicole saranno proiettate al Museo del Territorio Lorenzo Mannozzi-Torrini Gola del Furlo in via Flaminia 36 (ingresso libero). Questo il programma: oggi alle 16 Il fiume (La rivière) di Dominique Marchais. A seguire, alle ore 18 In perpetuo di Federico Barassi. Domani alle 16 La Valtellina e le sue montagne di Alessandro Soetje e alle 18 Animale (Animal) di Cyril Dion. Alle 20 seguirà la degustazione di prodotti tipici a cura del Ristorante Antico Furlo, alla Terrazza Antico Furlo a 20 euro (info e prenotazioni: 338 7848525). Ma attorno al festival sono previste numerose iniziative collaterali: oggi dalle 9 alle 12 Forest Bathing (Bagno nella foresta) nelle pinete del Monte Pietralata (info e prenotazioni: 335-7361374). Dalle 14 alle 15,30 Workshop di Ayurveda alla Terrazza Antico Furlo (info e prenotazioni (327 1632847). Domani dalle 9 alle 11,30 Yoga del mattino al Parco La Golena (info e prenotazioni 327-1632847) e dalle 14 alle 15,30 Meditazione Camminata sul Monte Pietralata (info e prenotazioni: 338 7848525).

"L’ambiente del Furlo con i suoi paesaggi mozzafiato – dice il presidente di CNA Turismo Pesaro e Urbino, Eric Merlin – diventa così non solo cornice, ma parte integrante dell’esperienza: luogo in cui la visione dei film si intreccia con la suggestione della natura circostante".