Pesaro: lanci di pop corn e urla al cinema, adulto schiaffeggia un ragazzino

Pesaro, 6 agosto 2023 – Lanciavano pop corna e gomme da masticare, tra sghignazzi e un chiacchiericcio continuo. Non erano però in un parco, all’aperto, ma al cinema Giometti durante la proiezione del film “Shark 2 l’abisso“.

E stavano disturbando gli altri spettatori, tra cui un papà col bimbo piccolo che, all’ennesimo richiamo andato a vuoto si è spazientito e ha smollato un ceffone a un ragazzino del gruppo. Uno schiaffo che ha fatto sanguinare il giovane ma che è costato a quel padre la denuncia per lesioni.

Il fatto è successo l’altra sera. Al cinema della Torraccia, si stava proiettando il sequel sul terrore dei mari, lo squalo.

Ma tra il pubblico, c’era un gruppetto di 7/8 adolescenti che per tutta la proiezione del film avrebbe fatto rumore. Voce alta, risate. Ma si sarebbero divertiti anche a lanciare pop corn sulle poltrone sottostanti e chewing gum.

Un comportamento che ha infastidito un papà pesarese che stava cercando di gustarsi il film con il figlio. L’uomo ha tollerato per un po’.

Poi ha deciso di intervenire, invitando la compagnia a smetterla. Ma i ragazzini avrebbero continuato con quel comportamento fino alla fine della proiezione. Ai titoli di coda, quel padre ha deciso di affrontare la compagnia, ma ha perso il controllo e mollato uno schiaffo a uno dei ragazzini colpendolo al naso e facendogli uscire il sangue. I gestori del cinema sono subito intervenuti.

Hanno chiamato l’ambulanza che ha portato il minorenne al pronto soccorso. E richiesto l’intervento della polizia che ha accompagnato il padre in Questura. Per lui è scattata la denuncia per lesioni.

e. ros.