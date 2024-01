Cineteatro: ci siamo quasi. Vallefoglia si prepara per la settimana capitale

Ci siamo quasi: i lavori per la realizzazione del nuovo cinema, teatro e auditorium per la musica "Giovanni Santi" a Bottega stanno volgendo al termine in questi giorni. Il tutto giusto in tempo per inaugurarlo proprio nella settimana dedicata a Vallefoglia di "Pesaro 2024, Capitale italiana della Cultura", che il Comune ospiterà da lunedì 22 a domenica 28 gennaio. Un lustro per tutta la comunità, pronta a ospitare il grande evento con una struttura completamente nuova e all’avanguardia. Si stanno portando a termine gli ultimi lavori che prevedono il montaggio del parquet sul palco, dopo aver ultimato l’installazione delle apparecchiature luci e audio. Anche all’esterno – fanno sapere il sindaco Palmiro Ucchielli e gli assessori ai Lavori Pubblici Angelo Ghiselli e alla Cultura Mirco Calzolari – sono stati terminati il parcheggio e l’area retrostante l’edificio con la messa a dimora di diverse piante, mentre ora si sta lavorando alle ultime rifiniture sugli infissi e sulla struttura.

"Siamo giunti quasi alla fine della realizzazione di questa importante opera pubblica – commenta il sindaco –, che darà sicuramente prestigio non solo al Polo scolastico e all’intera frazione di Bottega ma anche a tutto il territorio della vallata del Foglia, che fra qualche giorno avrà a disposizione il suo nuovo primo teatro. Qui giovani e adulti potranno ritrovarsi per partecipare ed assistere alle diverse attività che la nuova struttura è in grado di ospitare. A breve, nel corso della prossima settimana, verranno ufficialmente presentati il nuovo teatro e il programma delle attività che saranno proposte nella settimana dedicata a Vallefoglia di Pesaro 2024, Capitale italiana della Cultura".

lu. ard.