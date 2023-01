Cingalese prestava denaro al 105% di interesse

Arrestato e portato in carcere un commerciante cingalese di 39 anni, residente a Tavullia, ma con un negozio etnico a Pesaro. Prestava soldi a connazionali e in misura minore a italiani, chiedendo fino al 105% di interesse. Cifre piccole, sui 10mila euro, ma si era creato una certa clientela. I suoi connazionali lo veneravano perché gli dava soldi al momento del bisogno che nessun altro garantiva loro. Il problema è che applicava tassi d’interesse non consentiti e questo, una volta accertato dalla guardia di finanza di Pesaro, ha portato alla richiesta di misura cautelare dapprima ai domiciliari e poi in carcere. Questo perché il 40enne cingalese era già nei guai per il reato di maltrattamenti ed era stato posto in prova, invece di finire in cella. Ma una volta scattata la misura cautelare dei domiliari per l’usura, il giudice della sorveglianza ha revocato la "fiducia" della messa alla prova mandando il 40enne dietro alle sbarre. E’ indagato anche il cognato, il marito della sorella, il quale gli faceva da braccio destro. Tutto nasce da una complessa ed articolata attività di indagine svolta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza e dalla squadra Mobile di Pesaro da una perquisizione svolta nel mese di luglio 2022 nel corso della quale era stata sottoposta a sequestro numerosa documentazione bancaria e finanziaria. È stata quindi svolta una analisi investigativa dei faldoni e delle centinaia di appunti manoscritti che ha consentito di ricostruire il volume di denaro che ha movimentato l’uomo, e sono venute alla luce circa 300 operazioni di prestito svolte nei confronti di circa 280 persone diverse, per un importo di circa 800.000 euro, con compensi per l’intermediazione e compensi di tipo usurario richiesti a 3 soggetti. In particolare l’uomo utilizzava una modulistica prestampata e dedicata all’abusiva attività finanziaria. Inoltre, è emerso che l’arrestato esercitava una vera e propria offerta di prestiti in denaro di sua iniziativa. Sequestrati 1.100 euro