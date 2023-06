Cinquanta di questi Zagor Così Mirko fa ancora divertire

di Alessio Zaffini

Un ritratto in versione fumetto di Mirko si staglia sopra il "Legno", il locale in viale Trieste. C’è chi si scatena sulla pista da ballo, davanti al dj, e chi invece, in tranquillità, si gode una birra fresca in un umido sabato pomeriggio, con un timido sole che ogni tanto fa capolino tra le nuvole. "Buon compleanno, Zagor, buoni 50 anni" dice la band "Soria", la prima a suonare, e ad aprire la giornata dedicata a Mirko Bertuccioli, alias Zagor, voce e pianista del gruppo musicale "Camillas", scomparso nel 2020 a causa del Covid.

Tante le persone che si sono riunite per festeggiare Mirko: i suoi amici, ma anche chi Mirko non lo conosceva se non attraverso le sue canzoni, che tanta allegria e spensieratezza hanno portato alla città di Pesaro: "Conoscevamo Mirko da 30 anni – dicono Rodolfo, Carlo e Michele –. Lo si poteva sempre vedere sereno, quando c’era lui poteva effettivamente cominciare la festa. Anche quando aveva delle magagne, per esempio quando parlava dell’affitto del locale di dischi, il Plastic Music Dispenser, ce ne parlava sempre con il sorriso, era difficile vederlo abbattuto. L’ultima volta che ci eravamo sentiti era poco prima del suo concerto in Lombardia, dove purtroppo si è ammalato. In ogni stile di musica che ascoltava, riusciva sempre a cogliere quella nota speciale, quel senso che poi riportava nei suoi testi. Era geniale, c’è poco da dire".

Un uomo, un amico, che in tutti ha lasciato un grande ricordo: "Mirko era una persona speciale, senza eguali – dicono Lorenzo Scarpetti e Andrea Angelini, organizzatori, assieme a Filippo Uguccioni, amico di vecchia data di Bertuccioli –. Pensiamo che i suoi 50 anni li avrebbe festeggiati proprio così, con una festa e con tanta musica per far divertire e ballare tutti quanti. Abbiamo voluto ricordarlo in un modo che era nostro, di modo che si rispecchiasse quell’intimità che avevamo. Di manifestazioni per Mirko ne sono state fatte tante, ma abbiamo voluto ricordarlo ulteriormente, in questo modo speciale, sapendo che, sicuramente, avrebbe apprezzato e, anzi, avrebbe potuto anche commuoversi".

Presente al compleanno anche Enrico Liverani, in arte Michael Camillas, batterista del gruppo: "Cosa sono i Camillas adesso? Sicuramente sono ancora un’entità subumana – commenta scherzosamente –, un pianeta che ancora trasmette, spero, le sue influenze sul mondo pesarese, come l’oroscopo. In previsione di questa festa, lunedì 5, compleanno di Mirko, abbiamo anche fatto uscire sulle piattaforme digitali un album, intitolato ’Mi scrocchia il cuore’ con 27 tracce piene di audio, di messaggi di Zagor, che ci mandava costantemente, o di rumori durante le prove in sala. Insomma, una raccolta di quello che rientra nel ’di tutto e di più’. È disponibile scrivendo su Instagram e Facebook, per chi lo volesse".

Anche se non presente, a causa di un concerto a Lugano, immancabile un messaggio di Ruben, nome d’arte di Vittorio Ondedei, che ha salutato tutte le persone presenti, ringraziando per la calorosa partecipazione. Un tributo, che non lascia spazio alla tristezza, ma solamente al ricordo felice e gioioso di Mirko.