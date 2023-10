Cinquanta dj in un colpo: la disco music rinasce

Disc Jockey, termine coniato all’estero e importato in Italia negli anni Settanta-Ottanta per definire colui che per professione programmava brani musicali e selezioni discografiche in radio, nelle tv e in discoteca. Solo più tardi fu ridotto per comodità alle sole iniziali “dj“ ed è tutt’oggi il termine universale che definisce un mestiere o, non in rarissimi casi, una passione e un hobby. Ebbene nella nostra provincia, al confine con la Romagna e con tante discoteche di tendenza a pochi chilometri (Baia degli Angeli, Cocoricò, Velvet, Altro mondo, Pascià, Byblos, Peter Pan, etc.), la professione del dj è sempre stata una delle più ambìte ed invidiate.

Ed ora quei giovani di allora, che nelle tante radio libere o dietro alla consolle di una discoteca hanno dispensato musica nell’etere o sulle piste e contribuito alla storia musicale di ognuno di noi, si sono dati convegno domani.

Dove? Al Ristorante La Ginestra alla Gola del Furlo, cuore della provincia e luogo incantato dove la musica degli anni Settanta-Ottanta e Novanta risuonerà in una serata dal titolo che è già un programma: “Gran Galà dj Celebration“. Grazie all’intuizione della vulcanica Marina Giacomel, titolare de La Ginestra, per la prima volta i dj della provincia che hanno fatto la storia delle radio, discoteche e tv, si riuniranno per una serata all’insegna della buona musica.

Grazie al lavoro certosino condotto in più di due mesi da Sergio Ferri (conduttore della serata), all’evento saranno presenti più di cinquanta tra i più importanti dj della provincia. Molti di loro sono diventati dei veri e propri professionisti; altri sono rimasti degli amatori ma tutti mossi comunque dalla grande passione per la musica. Il Galà prevede una cena cui seguirà lo spettacolo con premiazione – una sorta di Grammy Awards delle consolle – che riserverà non poche sorprese. L’inizio della serata è previsto per le ore 20 e prevede un sontuoso menù con aperitivo, antipasti, primi, secondi e dessert. Insomma tanti piatti e non solo di vinile.

"Non faremo un’operazione nostalgia – dice il conduttore Sergio Ferri (storico conduttore di Radio Masai, Radio Banana, Veronica e Radio Fano) – sarà piuttosto una serata per ringraziare una categoria che è sempre stata poco riconosciuta nel mondo dello spettacolo a parte qualche rara eccezione. Si tratta di professionisti, in tantissimi casi, di artisti, che hanno contribuito a tracciare gusti, tendenze, generi. In tanti casi sono stati “complici“ indiretti nella nascita di storie d’amore e di amicizie. Ecco è a loro, allo loro storia personale e al loro grande amore per la musica che abbiamo organizzato questa serata".

Info e prenotazioni 339 2119612