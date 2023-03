Cinquanta piantine per rendere Baia Flaminia un po’ più verde

Baia Flaminia si è arricchita del verde portato dalle 50 piantine sistemate nell’area grazie al progetto “Pesaro città ad impatto positivo” di PMR Italia Società benefit che ha previsto anche la donazione di un mezzo attrezzato all’associazione Aias di Pesaro e incontri e iniziative con gli studenti dell’istituto agrario A. Cecchi. "Una splendida iniziativa – ha sottolineato Luca Pandolfi, assessore alla Solidarietà presente al taglio del nastro della nuova area verde – che come Amministrazione abbiamo sostenuto in tutti gli step. “Pesaro città ad impatto positivo” è un progetto articolato che si muove su più linee d’intervento: è attento ai temi del sostegno sociale, come dimostrato dalla consegna del mezzo di trasporto all’Aias; è attento ai temi ambientali e alla formazione e sensibilizzazione dei giovani"