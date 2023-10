Cinquantamila euro per la Baia. In dicembre i lavori alla palestra

Il Comune si è deciso di intervenire per la straordinaria manutenzione della palestra della Baia e ha stanziato 50mila euro per sostiuire le vetrate dell’impinato sportivo. In realtà i lavori dovevano svolgersi in estate, come è accaduto per i cuscini di protezione dello scalino nel lato mare. Rendendo la palestra totalmente utilizzabile per la stagione invernale. Ma l’intervento è slittato alla settimana 18-23 dicembre, che consentirà di evitare lo spostamento di partite. D’altra parte la Baia anche quest’anno sarà messa sotto stress dall’intenso utilizzo previsto per allenamenti e partite dalle numerose società di basket. "E’ intenzione dell’amministrazione comunale di provvedere alla straordinaria manutenzione della palestra di via Londra – dice l’assessore Mila Della Dora – mediante sostituzione degli interi infissi perimetrali aderenti alle pareti dell’edificio. Inoltre prevediamo la sostituzione delle vetrate e del portone antipanico al fine di poter ottimizzare e rendere più efficace l’utilizzo della palestra".

La proprietà dell’edificio, l’immobiliare della famiglia Scavolini, si è resa disponibile a coprire l’importo dei lavori che effettuerà l’amministrazione comunale mediante decurtazione del canone di locazione per le annate 2023 e 2024. Va detto che tutto ciò si rende possibile prolungando il contratto d’affitto dell’impianto sportivo fino al settembre 2028. "Vogliamo cogliere l’attimo per risistemare completamente – dice l’assessora allo Sport Mila Della Dora – la palestra della Baia, che è una struttura preziosa per la pallacanestro, soprattutto quella giovanile".

La Fip Marche proprio in questi giorni ha dato l’autorizzazione dell’utilizzo della palestra della Baia almeno per le partite ufficiali del settore giovanile e per quelle senior fino alla categoria ex-serie D per i campionati regionali. In questa stagione, a differenza dell’anno scorso, non ci sono ancora state delle deroghe della Federazione per le categorie superiori, nonostante la necessità evidente per la presenza di tre società partecipanti alla serie B interregionale, tutte impegnate al Pala D. Intanto Pisaurum e Loreto effettuano già dall’inizio della stagione, un allenamento alla settimana a Baia Flaminia. La necessità di una straordinaria manutenzione appare da tempo sotto gli occhi di tutti. "Il problema straordinaria – dice l’assessora Mila Delllo Dora – si risolverà con l’effettuare i lavori nella settimana dal 18 al 23 dicembre, quando si sospendono i campionati giovanili di basket. L’intervento è stato affidato alla Tecnoplast, che produce infissi in PVC e in alluminio"

