Cinquantamila sudari per Gaza, oltre 200 in piazza. Poi le lenzuola alle finestre contro il genocidio

Anche il Comune di Pesaro ha deciso di aderire all’iniziativa 50mila sudari per Gaza. Non dobbiamo essere indifferenti. Dobbiamo mostrare tutta la nostra indignazione rispetto a quello che sta avvenendo.

Ieri pomeriggio, dopo queste parole, il sindaco Andrea Biancani ha steso un lenzuolo bianco dal balcone del palazzo comunale. Sotto il balcone, in Piazza del Popolo, un bel gruppo di manifestanti ha aperto striscioni con su scritto “Cessate il fuoco“ e sventolato bandiere a sostegno del popolo palestinese.

"Manifestiamo – ha detto Luigi Marini, di Sinistra italiana – contro il genocidio che sta avvenendo a Gaza. Abbiamo convocato questa manifestazione per dire che noi non vogliamo essere complici del genocidio in atto a Gaza. Da mesi Israele impedisce l’ingresso di cibo, acqua, medicinali, Ong, giornalisti, aiuti. Rimane fuori l’umanità. Gaza ha bisogno anche di noi. Siamo qui per dire che ci sentiamo responsabili, ma non vogliamo essere complici dello sterminio del popolo palestinese".

Così come è avvenuto a Pesaro, anche in altri luoghi della provincia sono state stese lenzuola bianche, simbolo di adesione all’iniziativa “50mila sudari per Gaza“.

"Non c’è più tempo – conclude Marini – mentre i tank avanzano Gaza sta morendo sotto i nostri occhi, insieme al diritto internazionale e umanitario. È il momento di un vero cessate il fuoco. Fermiamo le bombe, fermiamo la fame".