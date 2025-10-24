Cinquant’anni di forbici e passione: "Grazie Marcello per ciò che sei"

Una splendida lettera per celebrare i cinquant’anni di attività di Marcello Becci, titolare della Salone Marcello in largo Aldo Moro. A scriverla sono i suoi collaboratori. Eccola.

Mezzo secolo di forbici, pennelli, sorrisi e passione. È il traguardo che oggi festeggia Marcello Becci, cuore e anima del salone "Marcello" di Pesaro, punto di riferimento per generazioni di uomini e donne che, varcando quella porta, hanno sempre trovato molto più di un parrucchiere: un amico, un confidente, un artista della bellezza. E quest’anno la festa è doppia: oltre ai 50 anni di attività, Marcello celebra anche il suo compleanno, rendendo la ricorrenza più speciale ed emozionante.

Ha iniziato giovanissimo, spinto da una curiosità e da un talento innati per l’arte dei capelli, mostrando subito la precisione e dedizione che lo avrebbero accompagnato per tutta la vita. In un’epoca in cui il mestiere si imparava con pazienza, osservando e mettendo le mani al lavoro, Marcello non si è mai tirato indietro: ha assorbito ogni insegnamento, perfezionando la tecnica e costruendo uno stile personale fatto di eleganza, equilibrio e gusto. Ha collaborato con importanti aziende del settore dell’hair-style, partecipando a eventi che lo hanno portato a conoscere tendenze, innovazioni e protagonisti della moda e della bellezza. Professionalità ed entusiasmo gli hanno consentito di pettinare anche volti noti dello spettacolo, ricevendone soddisfazioni e riconoscimenti, mai perdendo di vista ciò che davvero conta: la relazione con le persone.

Perché da "Marcello" non si entra solo per cambiare look, ma per vivere un’esperienza di attenzione, ascolto e fiducia. Chiunque si sieda sulla sua poltrona sa di essere nelle mani di un maestro, qualcuno che ama profondamente il proprio lavoro e che mette cuore in ogni gesto. Come ricorda lui stesso: "Quando sono pieni gli occhi… esce tutto dalle mani", frase che racchiude la sua filosofia, fatta di sensibilità, ispirazione e dedizione autentica. Dietro i 50 anni del salone ci sono sacrifici, notti di studio di nuove tendenze, aggiornamenti, viaggi, ma anche risate e aneddoti. C’è la forza di un uomo che ha saputo reinventarsi, rinnovarsi e rimanere fedele ai suoi valori: qualità, eleganza e rispetto per il cliente.

Oggi, a mezzo secolo dall’inizio di quel sogno giovanile, Pesaro rende omaggio a un grande professionista, ma anche a un uomo che in questi giorni spegne le sue candeline, con l’entusiasmo e la luce di sempre. Cinquant’anni di bellezza, arte e umanità: un traguardo che profuma di futuro. Auguri, Marcello Becci, per il tuo compleanno, per ciò che hai creato, per ciò che sei, e per quello che continuerai a donare, con le tue mani e il tuo cuore. Con affetto, il tuo Team