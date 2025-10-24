Cinquant’anni di forbici e passione: "Grazie Marcello per ciò che sei"

Amor di patria
CronacaCinquant’anni di forbici e passione: "Grazie Marcello per ciò che sei"
24 ott 2025
GIANFRANCO BERTINI
Cronaca
La lettera dei collaboratori al titolare della parrucchieria di largo Aldo Moro, che festeggia anche il compleanno

Un’immagine di Marcello Becci, che oggi taglia due traguardi: quello suo personale e quello della parrucchieria

Una splendida lettera per celebrare i cinquant’anni di attività di Marcello Becci, titolare della Salone Marcello in largo Aldo Moro. A scriverla sono i suoi collaboratori. Eccola.

Mezzo secolo di forbici, pennelli, sorrisi e passione. È il traguardo che oggi festeggia Marcello Becci, cuore e anima del salone "Marcello" di Pesaro, punto di riferimento per generazioni di uomini e donne che, varcando quella porta, hanno sempre trovato molto più di un parrucchiere: un amico, un confidente, un artista della bellezza. E quest’anno la festa è doppia: oltre ai 50 anni di attività, Marcello celebra anche il suo compleanno, rendendo la ricorrenza più speciale ed emozionante.

Ha iniziato giovanissimo, spinto da una curiosità e da un talento innati per l’arte dei capelli, mostrando subito la precisione e dedizione che lo avrebbero accompagnato per tutta la vita. In un’epoca in cui il mestiere si imparava con pazienza, osservando e mettendo le mani al lavoro, Marcello non si è mai tirato indietro: ha assorbito ogni insegnamento, perfezionando la tecnica e costruendo uno stile personale fatto di eleganza, equilibrio e gusto. Ha collaborato con importanti aziende del settore dell’hair-style, partecipando a eventi che lo hanno portato a conoscere tendenze, innovazioni e protagonisti della moda e della bellezza. Professionalità ed entusiasmo gli hanno consentito di pettinare anche volti noti dello spettacolo, ricevendone soddisfazioni e riconoscimenti, mai perdendo di vista ciò che davvero conta: la relazione con le persone.

Perché da "Marcello" non si entra solo per cambiare look, ma per vivere un’esperienza di attenzione, ascolto e fiducia. Chiunque si sieda sulla sua poltrona sa di essere nelle mani di un maestro, qualcuno che ama profondamente il proprio lavoro e che mette cuore in ogni gesto. Come ricorda lui stesso: "Quando sono pieni gli occhi… esce tutto dalle mani", frase che racchiude la sua filosofia, fatta di sensibilità, ispirazione e dedizione autentica. Dietro i 50 anni del salone ci sono sacrifici, notti di studio di nuove tendenze, aggiornamenti, viaggi, ma anche risate e aneddoti. C’è la forza di un uomo che ha saputo reinventarsi, rinnovarsi e rimanere fedele ai suoi valori: qualità, eleganza e rispetto per il cliente.

Oggi, a mezzo secolo dall’inizio di quel sogno giovanile, Pesaro rende omaggio a un grande professionista, ma anche a un uomo che in questi giorni spegne le sue candeline, con l’entusiasmo e la luce di sempre. Cinquant’anni di bellezza, arte e umanità: un traguardo che profuma di futuro. Auguri, Marcello Becci, per il tuo compleanno, per ciò che hai creato, per ciò che sei, e per quello che continuerai a donare, con le tue mani e il tuo cuore. Con affetto, il tuo Team

