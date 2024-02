Cinquant’anni di nozze per il presidente Parlani. E alla festa c’è anche il suo Vismara

Nei giorni scorsi il presidente Flavio Parlani ha voluto festeggiare i suoi cinquant’anni di matrimonio anche insieme ai dirigenti e giocatori del Vismara Calcio, dimostrando ancora una volta l’attaccamento alla società calcistica del suo quartiere, soprattutto in questo periodo complicato per l’indisponibilità dell’impianto sportivo che sta creando non pochi problemi al settore giovanile ed anche alla prima squadra che è in corsa per la salvezza. Una festa per il presidentissimo Parlani arricchita anche da recente conferimento della Stella di bronzo al merito sportivo concessagli dal presidente del Coni Giovanni Malagò, ad attestare "le sue capacità ed i risultati ottenuti a seguito del suo costante impegno dedicato allo sport nei suoi 28 anni di presidenza".

Nella foto: la festa del Vismara per il presidente Flavio Parlani