Cinquant’anni sotto rete. La ‘Carduccio Mellini’ fa festa

"Volley dal 1974", questo è il ritornello che quest’anno fa da colonna sonora alla stagione della Asd Carduccio Mellini storica società di volley con sede a Piandimeleto. Era il 9 settembre del 1974 quando Carduccio Mellini e Pietro Crinelli Gimmelli decisero di fondare una squadra per dare la possibilità ad un piccolo gruppo di ragazze di praticare uno degli sport più belli del mondo: la pallavolo. La società, proprio quest’anno, ha rinnovato il proprio direttivo con l’obiettivo di dare forze e idee nuove da inserire in un sistema già importante e collaudato da anni. La nuova presidente Claudia Vanni così giudica questo inizio stagione: "Abbiamo fortemente voluto ripartire dalle ragazze cercando di far capire la nostra idea di società. La risposta della comunità è stata immediata tanto da avere 20 atlete solo nella fascia 6-9 anni. Inoltre abbiamo una nutrita Under 13 per poi salire ad uno splendido gruppo di ragazze che amalgamandosi creano le squadre Under 14, Under 16 e 3ª Divisione. Ci impegneremo per portare avanti il lavoro fatto fino ad ora e magari migliorarlo per cercare di far avvicinare sempre più giovani a questo mondo".

Nel frattempo sabato scorso la società ha organizzato uno splendido veglione per festeggiare il 50° anniversario al quale hanno partecipato tutte le componenti della prima squadra del 1974, i vari presidenti che si sono susseguiti negli anni, tutte le atlete ad oggi in attività e le più importanti cariche della Fipav nelle persone del presidente provinciale Giancarlo Sorbini e del presidente regionale Fabio Franchini.

E dalle parole del vicepresidente Zuffo Luca traspare la soddisfazione per questa serata: "Sono orgoglioso di tutto il gruppo dirigenziale. Dal primo giorno ci siamo messi a lavorare per creare un ambiente sano, professionale, dove le ragazze possano trovare i giusti stimoli per migliorare. Ad oggi abbiamo circa 60 atlete provenienti da tutti i paesi dell’Alto Foglia coordinate da una squadra di allenatori altamente qualificati. Stiamo anche lavorando con le istituzioni perché abbiamo intenzione di riqualificare un impianto sportivo che diventerà il fiore all’occhiello dell’intera vallata. Permettetemi anche di ringraziare tutti gli sponsor anima viva delle associazioni come la nostra".

La serata ha avuto momenti toccanti con i racconti di Carla Betti (moglie di Carduccio Mellini primo allenatore), Loretta Turchi (moglie di Pietro Crinelli Gimmelli primo presidente) e Luciano Evangelisti storico e attivissimo presidente presente fin dagli albori di questa società. Poi, dopo i saluti del Sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini, si è proceduto al taglio della torta e si è dato il via ai festeggiamenti che hanno coinvolto fra cori e balli le 200 persone presenti in sala.am.pi.