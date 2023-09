Cinquantenne decide di farla finita, salvato dai sanitari del 118

Un salvataggio in extremis, realizzato grazie alla prontezza di intervento e alle capacità professionali del personale del 118.

Deve la vita a loro un uomo di circa cinquant’anni che aveva deciso di farla finita impiccandosi e che invece è stato salvato grazie all’allarme lanciato dal famigliari e al pronto intervento dei sanitari del 118 che una volta di più hanno dimostrato la loro professionalità in una situazione di piena emergenza. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi in città. L’allarme è partito direttamente dalla casa dell’uomo che era stato trovato in situazioni drammatiche con una corda al collo dai famigliari i quali hanno subito prestato i primi soccorsi allertando l’ambulanza che in pochissimo tempo era sul posto. L’uomo era già in condizioni critiche, ma per fortuna e per il celere intervento i sanitari sono riusciti a salvarlo. Il cinquantenne è stato quindi trasportato all’ospedale. Pare che l’uomo soffrisse da tempo di problemi di depressione che l’avrebbero spinto al gesto estremo poi scongiurato grazie ai sanitari.