Cinque autovelox ci costeranno 128mila euro all’anno

Continuare a tenere cinque autovelox in affitto al Comune di Pesaro costa 128mila euro l’anno, 8750 euro al mese. Gli impianti per cui l’amministrazione ha confermato la fornitura ad una ditta di San Benedetto del Tronto, la Cross Controll, sono quelli storici e sono i due impianti sulle Siligate, uno lungo la Montelabbatese e altri due impianti lungo la statale 16, tra Pesaro e Fano. Questi ultimi sono collegati per calcolare la velocità media, quindi la rilevazione è una, mentre gli altri tre impianti hanno un controllo della velocutà puntuale e quindi funzionano singolarmente.

Sebbene il fornitore sia lo stesso di sempre il contratto è nuovo, direttamente in capo all’amministrazione comunale di Pesaro, tornata titolare della funzione di polizia locale, dopo aver sollevato l’Unione Pian del Bruscolo della competenza. L’affidamento prevede il noleggio "dopo che la sperimentazione ha dimostrato essere la formula più conveniente per efficienza e contenimento dei costi– spiega l’assessore Sara Mengucci –. Inoltre la ditta è esponsabile dell’impianto, in caso di danneggiamenti". Oltre che sulla statale 16, nel tratto in località Marina Ardizia (tra il 239 km e il 244 km) e in due punti lungo le Siligate l’occhio elettronico vigilerà sui limiti di velocità anche lungo strada delle Regioni (ss 646).

s.v.r.