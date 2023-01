Cinque candidati ’insieme’ per la segreteria

Mentre i giovani Democratici confermano l’appuntamento di sabato prossimo a Jesi per un "partito innovativo, inclusivo e sostenibile" . Altri cinque Dem giocano d’anticipo e si dichiarano disponibili per la segreteria regionale delle Marche. Diciamo che non si tratta di giovanissimi ma di consolidati dirigenti Pd. Si tratta di Timoteo Tiberi (29 anni responsabile organizzativo di Pesaro Urbino) Andrea Gentili (46 anni, sindaco di Monte San Giusto e vicesegretario provinciale di Macerata), Michela Bellomaria (41 anni vicesindaco di Cerreto d’Esi), Francesco Ameli (36 anni, segretario provinciale e capogruppo in consiglio comunale di Ascoli) e Marco Perugini (34 anni presidente del consiglio comunale di Pesaro e vicesegretario provinciale) si dicono pronti a rappresentare la nuova generazione Dem al prossimo congresso regionale. "Al Pd delle Marche serve un impegno forte e qualificato che sappia coniugare l’esperienza con il cambio generazionale – spiegano i cinque –. Rispetto al dibattito che si sta sviluppando tra i democratici, non ci sfugge il tema politico del ricambio generazionale nel nostro partito ed è per questo che abbiamo deciso di metterci a disposizione raccogliendo le sollecitazioni di tanti per offrire le nostre competenze per la carica di segretario regionale, anche superando l’attuale dibattito" . I cinque, che nelle prossime ore avvieranno una fase di ascolto, sono stati anche invitati, da quelli che avevano definito "a rischio di strumentalizzazione delle correnti", alla kermesse di Jesi.

A proposito di correnti va detto che Timoteo Tiberi è tra i sostenitori della nuova corrente di Piero Fassino, che ha lasciato Franceschini e Area Dem. Fassino con Ricci appoggia la candidatura Bonaccini.