Cinque generazioni in una sola fotografia. Ecco i Dominici

Un compleanno speciale quello della famiglia Dominici di Macerata Feltria, dove, in apparenza, una ragazza ha “solamente“ festeggiato 27 anni, ma in realtà è stata l’occasione per celebrare una intera genealogia: ben cinque generazioni in un’unica stanza, dalla trisnonna alla pronipote, da 3 a 94 anni. Una famiglia longeva e attiva, che si mantiene unita e legata all’insegna del lavoro e della positività, tutti residenti a Macerata. "La trisnonna Flora Scansa, vedova Dominici, è nata nel 1930 ed ha 94 anni – ci racconta sua nipote, Gabriella Dominici –. È stata una forza della natura fino a poco tempo fa, quando una rottura del femore l’ha limitata molto, ma fino al giorno prima saliva da sola sulla scala per pulire i lampadari! È stata una gran lavoratrice, a 8 anni d’età era andata a fare le pulizie in una famiglia, ma le mancavano i genitori e quindi è tornata a casa e portava al pascolo le pecore; a 17 anni si è sposata. Batteva il grano a mano con il falcetto, cucinava per tutti, faceva lavori di filatrice in casa ed era rinomata per la sua precisione. Poi il marito ha avuto un incidente ed è rimasto paralizzato, e l’ha sempre accudito. Ha cresciuto figli, nipoti (tra cui me) e pronipoti. Le sue paste fresche sono rinomate!".

Il figlio di Flora, bisnonno Domenico Dominici, classe 1949, una vita sulle strade come autista delle corriere per la ditta Amanup. "Ha festeggiato con sua moglie Rita, mia mamma – prosegue Gabriella – i 50 anni di matrimonio quattro anni fa. Poi ci sono io, nata nel 1972 e già felicemente nonna. Dopo alcuni anni da commessa, ora faccio la parrucchiera. Mia figlia Sofia Amadei, classe 1998 è la mia figlia più grande, fa anche lei la parrucchiera e ci ha dato tre anni fa la gioia di una nuova nata in casa". Una ragazza controtendenza, vista l’età media delle gravidanze oggi. "È vero, è una ragazza indipendente, è andata a convivere a 18 anni col compagno Tajo Sarti e ha iniziato a lavorare. Nel 2021 hanno avuto la piccola Ludovica". Conclude Gabriella: "Essere nonne giovani è meraviglioso, hai ancora energia e i bimbi te ne danno".

Giovanni Volponi