Cinque pasti (piccoli) al giorno E bere anche quando non si ha sete

La prova costume, ormai, è andata: c’è chi l’ha superata e chi, purtroppo, è stato rimandato a settembre. Non tutto, però, è perduto: basta qualche accorgimento, infatti, per poter passare un’estate all’insegna della linea e del buon mangiare.

A dare una mano in questa "sfida" ci pensa Alessandro Patrignani (foto), biologo nutrizionista, attraverso qualche piccolo consiglio: "Con l’anticiclone africano Caronte, che può portare temperature di oltre 40°, bisogna prestare attenzione all’alimentazione, davvero importante per poter stare bene fisicamente e mentalmente – spiega –. In questi giorni afosi si tende a pensare di necessitare di meno cibo, avvertendo un senso di fame decisamente ridotto. Ciò è semplicemente dato dall’intensa perdita di liquidi a cui si assiste durante tutta la giornata. Per questo motivo occorre rendere il tutto più equilibrato. Cominciando dalle basi, quindi, il primo consiglio è quello di mantenersi sempre idratati, bevendo senza la necessità di avvertire la sete. Il tutto, ovviamente, deve essere accompagnato sempre dalla frutta e dalla verdura di stagione, adatte per le giornate calde, come pesche, albicocche, prugne, spinaci e zucchine. Seppur possa sembrare strano, durante l’estate è necessario fare dei pasti più leggeri, incrementandone però la frequenza: infatti non bisognerà mai saltare i pasti, ma è fondamentale farne cinque al giorno, ripartiti in colazione, merenda, pranzo, merenda e cena. In questa stagione, inoltre, è bene limitare l’uso della carne rossa, preferendo quella bianca, più digeribile. Allo stesso modo, è consigliata l’assunzione di pesce in maggiori quantità, perché ricchissimo di Omega-3, fondamentali quando le temperature sono alte e ci si sente costantemente distratti". Ad aiutare, ovviamente, anche la diminuzione del consumo di alcolici, i quali rallentano le capacità digestive e, soprattutto, aumentano la disidratazione. Consigliati anche degli integratori multivitaminici, specialmente magnesio e potassio, i quali possono essere una svolta durante le passeggiate sotto il sole. Cosa dire poi dell’insalata di riso, il simbolo per eccellenza dell’estate: ebbene, per tutti gli amanti del pranzo sotto l’ombrellone, questo piatto unico, fresco e stuzzicante è sempre ben accetto, ma con più verdure e tagliate sottili: pomodorini, carote, zucchine, cetrioli e peperoni, in modo da rallegrare la vista e consentire una buona digestione.

Una domanda frequente, poi, è sui dolci, ad esempio il gelato: fa bene? "Il gelato si può mangiare, ma con moderazione, perché carico di zuccheri – conclude il dottor Patrignani –. Sarebbe meglio consumarne di artigianale al posto di quello confezionato, perché maggiormente digeribile, magari anche in sostituzione di un pasto".

Alessio Zaffini