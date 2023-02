Cinque Stelle all’attacco del Pd "Fanno richieste improponibili"

"Richieste illegali che illudono i cittadini". I consiglieri del Movimento 5S spiegano le ragioni per le quali in consiglio comunale hanno votato contro all’ordine del giorno del Pd, approvato della maggioranza, per riproporre la pista ciclabile lungo la Fano-Urbino, ovviamente nel tratto fanese.

"Lo stesso Pd nel 2017 ha promosso – ricordano i consiglieri pentastellati – una legge, poi approvata all’unanimità dal Parlamento, che stabilisce la destinazione turistica della ferrovia. Lo stesso utilizzo è confermato da un decreto ministeriale dell’anno scorso sottoscritto, tra gli altri, dall’allora Ministro Franceschini (Pd)". E ancora i consiglieri d’oppisizione: "Su impulso della senatrice Rossella Accoto e del Movimento 5 Stelle, Rfi ha affidato a Italferr (società del gruppo Ferrovie dello Stato) la redazione di uno studio di fattibilità sul ripristino della ferrovia, sia a scopo turistico sia commerciale, in modo da avere finalmente, dopo 35 anni di dibattiti dalla sospensione della linea, un quadro completo e preciso della situazione e delle prospettive praticabili. Anziché accogliere questo risultato come un successo per il territorio, il centrosinistra fanese ha sempre reagito con fastidio, forse perché preferisce la realizzazione di una ferrovia Pesaro-Vallefoglia-Urbino, come auspicato più volte da Ucchielli. Lo studio, avviato nel 2021 attingendo al budget di un milione di euro destinato alla Fano-Urbino nel capitolo riservato alle ferrovie turistiche, è fermo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonostante le richieste ufficiali di poterne ricevere copia. Sempre grazie all’opera di trasparenza della senatrice Accoto, sono state fornite pubblicamente alcune anticipazioni che mai parlano di impossibilità di ripristino della ferrovia confrontando anzi diversi scenari possibili. Se la giunta Seri in questi anni avesse spinto per avviare e accelerare la progettazione, anziché mettere i bastoni tra le ruote, a quest’ora avremmo potuto ricevere i fondi del Pnrr per le ferrovie turistiche, come avvenuto in Sicilia per la Noto-Pachino che a breve sarà ripristinata".

an. mar.