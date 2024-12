Cinque Torri più sicura. Il Comune taglia le radici e riqualifica il parcheggio

Lunedì prossimo inizieranno i lavori di riqualificazione del parcheggio di via Marsiglia, nel quartiere delle Cinque Torri, che si trova proprio alla fine della strada, dietro lo stadio del Baseball. Si tratta di un parcheggio dove le radici degli alberi che si trovavano lungo la via hanno completamente deformato il manto stradale, rendendo di fatto inagibili una decina di posti auto.

Una richiesta arrivata all’amministrazione comunale da parte dei residenti della zona, per cui da lunedì si partirà con l’intervento risolutivo, per restituirlo alla comunità. L’intervento di riqualificazione del parcheggio durerà circa un paio di settimane, come spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni del Comune di Pesaro, Mila Della Dora.

"Facciamo seguito ad una richiesta che arriva direttamente dal Quartiere e dai residenti - spiegano -. I lavori che partiranno lunedì 9 dicembre prevedono la rimozione delle radici degli alberi che avevano rotto e deformato la superficie del manto stradale, causando pericolo per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni che vi transitavano, e possibili danni anche alle fognature e allacci della pubblica illuminazione. Al termine degli interventi di rimozione delle radici – aggiungono - verrà poi realizzato il nuovo manto stradale. Gli interventi dureranno circa due settimane, confidando nelle condizioni meteo favorevoli".

Aspes ha già effettuato la rimozione degli alberi che si trovavano proprio nella zona interessata e che hanno rovinato il parcheggio. "Come già spiegato – proseguono sindaco ed assessora alle Manutenzioni - si è trattato di un intervento necessario per garantire la sicurezza di persone e cose, qualsiasi altro intervento sulle piante e sulle radici ne avrebbe compromesso la stabilità".

Biancani e Della Dora si soffermano anche su un nuovo intervento straordinario di manutenzione a cui l’amministrazione comunale provvederà a partire dalla prossima settimana. "Entro l’inizio della prossima settimana – dicono sindaco e assessora alle Manutenzioni - si partirà anche con i primi interventi sul Cavalcaferrovia della SS16 (alla’altezza dell’Alberghiero Santa marta) , dove attualmente il traffico è regolato da semaforo per la frana causata delle forti piogge che ha colpito la città lo scorso ottobre".

Alice Muri