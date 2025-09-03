Cinquemila in arrivo in città a seguito della mostra canina

Ben 2300 iscritti con un flusso di almeno 5000 persone nelle tre giornate di gara (5-6-7 settembre) con allevatori provenienti da tutta Europa e dal resto del mondo.

Si prospetta un fine settimana eccezionale per "Marche Winner 2025", la mostra canina in programma dal 5 al 7 settembre al Codma con tre esposizioni internazionali e una nazionale. "Un evento – spiega il consigliere comunale Kristian Forti, allevatore di pastori tedeschi con i quali parteciperà ai prossimi campionati italiani – che quest’anno ha registrato 300 iscrizioni in più rispetto all’edizione 2024: siamo tra le manifestazioni più importanti che si svolgono in Italia grazie all’impegno di Enci di Pesaro e Urbino e di Enci Ancona e ai tanti volontari che collaborano".

E ancora Forti: "L’esposizione di Fano è aperta a tutte le razze, dai dobermann o rottweiler, dai pastori tedeschi ai pinscher, dai barboncini ai lagotti, solo per citarne alcuni". Le cinquemila persone in arrivo a Fano, nel weekend, occuperanno le strutture ricettive fanesi idonee ad accogliere cani e padroni, ma della loro presenza beneficerà tutta la provincia. "C’è chi si sposta – fa notare Forti – con 10-12 cani al seguito. Visto l’afflusso importante di gente, vorrei organizzare all’interno del Codma un gazebo per la promozione dell’edizione 2026 del Carnevale. Marche Winner 2025 è evento importante anche dal punto di vista economico "perchè il mondo dei cani – fa notare Forti – muove ogni anno un giro d’affare importante. Spero che la manifestazione rimanga a Fano anche per il prossimo anno".

Anna Marchetti