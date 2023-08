‘Cinqueminuti’, band fanese all’Acustic Festival di Fano: sognare con il loro ultimo brano 'Giovedì'

Venerdì sera è uscito su tutte le piattaforme (Spotify, Youtube, Apple Music, Amazon Music ecc) il loro ultimo brano e oggi pomeriggio, intorno alle 17,30, lo suoneranno live a Marotta, in quanto band d’apertura dell’’Acustica Festival’. Si tratta della band fanese ‘Cinqueminuti’, cha appena messo sul mercato il suo singolo ‘Giovedì’. Un brano in italiano ispirato alla complessità dell’universo femminile, inquadrata nella visione di ‘Ledy Lagna’, "una super-cattiva che ha il controllo sugli uomini".

Le origini della band ‘Cinqueminuti’ risalgono al 2015, quando il loro progetto musicale si limitava al divertirsi suonando le canzoni del periodo adolescenziale. Negli anni, poi, la formazione è cambiata più volte, fino a raggiungere l’assetto finale nel 2022, con Davide Ricci (di Canavaccio) alla chitarra, tre componenti di Terre Roveresche: Gianluca Federici alla chitarra, Lorenzo Federici al basso e Anna Morganti, voce; più Francesco Cazzanti (di Colli al Metauro) alla batteria. Da oltre 6 anni la formazione si esibisce nella provincia di Pesaro e Urbino, partecipando sia a serate musicali nei locali della zona, sia ad eventi più grandi come l’apertura del concerto di Will Hunt (batterista degli Evanescence e Vasco Rossi) all’Arena Bcc a Fano. Nel 2021 ha anche pubblicato 3 singoli con la collaborazione alla voce del cantante Davide Scavolini.

Tornando all’ultimo singolo, ‘Giovedì’, va detto che di fronte a ‘Lady Lagna’, la super-cattiva, ci sono, in uno stile tipico del fumetto, i componenti maschili della band in versione super eroi, tutti, però, con poteri inutili ed esilaranti. Una storia in musica bella da ascoltare. In sostanza ‘Cinqueminuti’ al top.

Sandro Franceschetti