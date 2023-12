Cioccolato, vini, prelibatezze, profumi: "I pacchi? Ci lavoriamo da agosto"

Sotto le feste, la ricerca del regalo perfetto è sempre un’odissea, ma c’è sempre il rifugio per i più indecisi: il pacco natalizio. Sono sempre di più le persone che si affidano alle tipicità del territorio e ai negozianti per farsi aiutare a creare un regalo adatto. E ce n’è davvero per tutti i gusti: "Noi cominciamo a prepararci per il Natale da fine agosto – racconta Massimo Bacciaglia, dell’omonima cioccolateria in via Branca –. Infatti, la prima cosa che facciamo sono proprio le basi per i cestini, che i nostri clienti andranno a riempire con le goloserie che preferiscono. Abbiamo pandori e panettoni, torroni, cioccolatini, caramelle, panforti e panpepati: siamo pronti e preparati ad affrontare assieme agli amanti dei dolci queste feste. I nostri prezzi variano, perché si può partire dalle confezioni ‘segnaposto’, con qualche cioccolatino all’interno, da 3 euro, per poi passare ai cestini veri e propri fino a 150 euro. Una cosa è certa: col cioccolato non si sbaglia mai".

Altro punto di riferimento per i pacchi natalizi è l’azienda agricola De Leyva: "In base a quello che si mette nel pacco, si può partire da 25 euro per arrivare fino a 100 – spiega Eugenia Paoletti, del rivenditore in via Morselli –. Per esempio, mezzo litro del nostro olio viene 11 euro, ma abbiamo anche vini caratteristici, nonché spumanti, ovviamente. Inoltre, abbiamo le confetture biologiche, ottime per accompagnare i formaggi durante gli antipasti. Una cosa che abbiamo notato è che la gente è attirata molto anche dalle nostre curiosità: per esempio, abbiamo la crema di ortiche, ideale per la pasta o per i crostini, o lo sciroppo ai fiori di sambuco, ideale per drink da aperitivo. Oltre ai pacchi da creare, proponiamo anche noi delle soluzioni, come il pacco ‘Bacco 1’, a 39 euro, con dentro 3 vini, due bianchi e uno spumante, o il pacco ‘Nostrano 2’, a 51 euro, con il vino Martynez, lo spumante Mensia, una crema spalmabile, una vellutata, una confettura e un vasetto di miele millefiori".

Per chi invece, sotto le feste, deve fare un regalo a chi cerca di mantenere sempre una certa silhouette, si può sempre puntare su un profumo o sulle saponette: "Noi abbiamo i pacchi preconfezionati già dalle aziende, ma possiamo anche crearne in base alle esigenze dei clienti – spiega Daniela Ambrogiani, della profumeria Ambrogiani in via Morselli –. Si parte dal profumo base che si vuole, che può essere di marca nota o meno, per poi aggiungerci qualcosa in più. Per esempio, un giorno, visto che vendiamo anche saponette, ho fatto un pacco di circa dieci saponette per una signora. Ci si può sbizzarrire senz’altro. Un consiglio? Mai regalare un deodorante, altrimenti si può mandare un messaggio sbagliato al diretto interessato".

Alessio Zaffini