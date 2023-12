Cioccovisciola e note scaldano la Valcesano

Sarà una giornata ricchissima di eventi, quella odierna, nei centri della Valcesano, a partire da Marotta, con ‘Natale al Parco’, fino ad arrivare a Pergola, dove alle 10 decollerà l’edizione 2023 della ‘Cioccovisciola’, passando per San Costanzo e Terre Roveresche. Nella ‘Città del Mare d’inverno’ l’appuntamento è per le 15,30 ai giardini di Viale delle Regioni, dove l’associazione ‘Malarupta’, col patrocinio del Comune di Mondolfo, proporrà ‘Natale al Parco’. La kermesse prevede spettacoli di intrattenimento per bambini in collaborazione con ‘ArFun’, uno scenografico arrivo di Babbo Natale e degli elfi, giostre, un mercatino gestito dai bambini per la vendita e lo scambio di giocattoli e regali ‘usati’ a cura della Ludoteca comunale e anche stand gastronomici. Il tutto fino alle 19. Sempre nel pomeriggio, a partire dalle 17, nella vicina San Costanzo - per la rassegna ‘Insieme è Natale’, che rientra nel programma provinciale dell’Unpli ‘Il Natale che non ti aspetti’ – si terrà in piazza San Pio un concerto gospel e al termine la Pro Loco stuzzicherà i palati con la rinomata polenta preparata al momento dai suoi cuochi. Salendo ancora in direzione degli Appennini, va messo in evidenza il concerto che dalle 17 movimenterà piazza Filippo Terzi a Barchi, organizzato dalla Pro Loco del paese insieme a ‘Nova Bar’. Un evento, ad ingresso gratuito, che vedrà protagonista una delle band più note del panorama musicale marchigiano, che dal 2005 ad oggi ha animato tantissime manifestazioni in tutta la nostra regione e ha un numero importante di fan.

Questo appuntamento fa parte del calendario ‘Natale e dintorni a Terre Roveresche’, reso possibile dall’impegno sinergico di molte associazioni con il sostegno dell’amministrazione comunale. Nella città dei Bronzi, come detto, oggi prende il via la ‘Cioccovisciola, la festa del cioccolato e della Viscolata, che da stamattina alle 10 fino alla tarda serata, animerà l’intero centro storico per poi proseguire anche domani e domenica. Decisamente interessante il programma, che prevede, oltre ai mercatini di Natale con tante idee regalo e dei prodotti tipici, con particolare riguardo al vino di visciole (specialità tutta pergolese) e alla cioccolateria nel ‘portico dei golosi’, degustazioni, showcooking, laboratori, attività per bambini e ulteriori momenti di conoscenza e di svago, comprese divertenti proposte sportive.

Sandro Franceschetti