Cioppi, ritorno di fiamma. Gestione del palasport. L’ex dirigente Vuelle si candida per l’Aspes

Evidentemente Stefano Cioppi ha un po’ di nostralgia del grande palasport della Torraccia. L’ex direttore sportivo che da quest’anno ha lasciato la Vuelle è infatti tra i cinque candidati selezionati per la formazione di una graduatoria dell’Aspes per l’assunzione di un dipendente di 4° livello nel settore “Lavoratori dello sport” mediante valutazione per titoli e colloqui. L’avviso di selezione è stato pubblicato sul sito dell’Aspes spa in agosto e in ottobre sono stati pubblicati i cinque nomi dei candidati ammessi alla selezione in programma il prossimo 15 novembre.

Oltre a Stefano Cioppi sono Nicoleta Adriana Bailetti, Vittorio Balzano, Andrea Bertozzini e Nicola Antonio D’Orazio. La selezione riguarda il profilo di “addetto all’ufficio tecnico-commerciale per il servizio impianti sportivi e palestre“, il che vuol dire all’Aspes di occuparsi della grande arena dell’astronave. Per Cioppi si tratta più di un’attività organizzativa e commerciale, mentre all’Aspes andrebbero a sostituire un operaio specializzato con esperienza nello spostamento degli arredi e nella gestione elettrica del grande impianto. Vedremo come andrà la selezione quando si presenterà un consigliere comunale in carica ed esperto della gestione cestitistica dell’arena come Stefano Cioppi: "Non credo che ci possano essere dei problemi – dice l’ex ds della Vuelle mentre in questi giorni è impegnato con la raccolta delle olive – la selezione è per un livello in cui non c’è alcuna incompatibilità con un incarico prettamente elettorale".

"I candidati ammessi – sottolinea l’Aspes – si dovranno presentare muniti di documento di riconoscimento. Mentre i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nella data e nell’ora stabilita saranno esclusi dalla selezione". Una via d’uscita?