Cipolle, ecco il responso. Anno umido e piovoso. La tregua estiva da luglio a settembre

Puntuali come il sorgere del sole, anche quest’anno le cipolle hanno parlato. Come sempre, proprio in coincidenza dell’alba: "Ieri mattina, come faccio ogni 25 gennaio – ci spiega Emanuela Forlini – ho riportato dentro casa il tagliere di legno con i dodici spicchi. Che per quest’anno preannunciano 9 mesi su 12 abbastanza instabili, umidi e piovosi. La ‘tregua’ estiva durerà da luglio a settembre, che saranno invece caldi e miti". La lettura dell’ortaggio, portata avanti dal 1995 dalla maestra urbaniese Emanuela Forlini, che a sua volta l’ha ereditata dal padre Anselmo, parte con la preparazione che si svolge la sera del 24 gennaio: una cipolla dorata viene tagliata e 12 spicchi vengono posti su un tagliere, fuori dalla finestra, rivolta verso oriente, e cosparsi di sale (fino e non iodato).

Al sorgere del sole di ieri Forlini ha osservato il grado di scioglimento del sale su ogni spicchio ed esso viene tradotto nella percentuale di umidità del mese relativo. Se il sale intatto e secco lascia presagire un mese soleggiato e senza piogge, il sale sciolto sancisce un mese piovosissimo. Tra i due estremi, i vari gradi di variabilità che Forlini interpreta secondo gli insegnamenti paterni. Per Emanuela, "sarà un 2025 non avaro di piogge, sicuramente più piovoso dell’anno scorso". Stagione per stagione: inverno con maggiori piogge e anche neve, in caso di abbassamento di temperature; la primavera non parte bene, instabile con inizio freddo, non rari i giorni di pioggia con sbalzi di temperatura; l’estate, dopo un giugno variabile, si stabilizza con giornate calde e di sole nei restanti mesi; l’autunno secondo sarà non avaro di piogge.

Scendendo nel dettaglio mensile, ecco cosa dicono i singoli spicchi: il primo mese dell’anno è stato caratterizzato da fenomeni atmosferici alterni e si avvia alla chiusura con un abbassamento della temperatura verso "i giorni della merla"; febbraio sarà freddo con galaverna e probabili giornate di neve; per marzo i "giorni contarecci" sono confermati dalle cipolle: ancora è presente il rigido carattere dell’inverno con piogge e nevischio; ad aprile, la primavera ancora non decolla: il mese sarà variabile con varie giornate di pioggia nella parte centrale del mese; maggio sarà abbastanza variabile con qualche giorno piovoso; a giugno ci sarà un inizio incerto dell’estate; la stagione estiva si manifesta pienamente a luglio con temperature alte ma anche con una certa percentuale di umidità; ad agosto, giorni di sole e di caldo per quasi tutto il mese; l’estate finisce bene con settembre che sarà, nel complesso, ancora un bel mese; in ottobre le cipolle dicono che ci saranno frequenti piogge; piovoso anche novembre con abbassamento di temperature; a dicembre temperature rigide, gelate e probabili giorni di neve nell’ultima parte del mese.