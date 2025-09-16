Circa 170mila presenze. Organizzatori soddisfatti: "La tradizione confermata"

"Si è chiusa con oltre 170mila presenze e con la partecipazione di 525 operatori la quattro giorni di Fiera di San Nicola 2025. Un’edizione estremamente positiva", commenta Antonello Delle Noci, presidente di Pesaro Parcheggi, ma che ha portato con sé nei giorni scorsi anche numerose polemiche, soprattutto da parte di albergatori e cittadini della zona mare "intrappolati", quest’anno per quattro giorni invece dei tradizionali tre, dalle bancarelle dispiegate in viale Trieste e viale Trento. Altre polemiche erano state poi avanzate da alcuni espositori per i prezzi del posto, che quest’anno salivano sempre per via dei quattro giorni.

"Siamo molto soddisfatti – aggiunge Delle Noci -. Avevamo stimato una affluenza di circa 170mila persone e così è stato. Lo scorso anno le presenze erano state 150mila, ma su tre giorni di fiera. Quest’anno, complice anche il brutto tempo del primo giorno d, abbiamo raggiunto questo nuovo traguardo. La passeggiata tra i banchi della Fiera di San Nicola si conferma una tradizione irrinunciabile per la comunità pesarese e per i numerosi turisti".

Partecipati anche i momenti di intrattenimento, come "gli spettacoli serali e gli eventi pomeridiani dedicati ai più piccoli in Piazzale della Libertà. Un ringraziamento particolare – prosegue Delle Noci – va anche alle forze dell’ordine e a tutto l’apparato di sicurezza, il cui impegno costante e professionale ha consentito lo svolgimento della Fiera in condizioni di piena sicurezza per cittadini, visitatori e operatori. Molto bene anche le navette dai parcheggi scambiatori, un servizio che ha funzionato".

Delle Noci poi conclude: "Tutto questo ci incoraggia a proseguire nel lavoro di valorizzazione della Fiera di San Nicola, mantenendone intatta la tradizione e al tempo stesso arricchendola di contenuti capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio".

Soddisfatto da questa edizione della Fiera di San Nicola anche Giovanni Rinaldi, presidente provinciale di Confesercenti-Anva (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti): "E’ stata una Fiera molto positiva – dice -. Non ci sono stati spazi vuoti per quanto riguarda le postazioni degli ambulanti e abbiamo anche visto tanta affluenza di pubblico. Confermo che quella di Pesaro è una buona piazza. A chi dice di spostare la Fiera in altre zone io rispondo di non essere d’accordo. Organizzata in questo modo, tra viale Trieste e viale Trento, dove ci sono vie di fuga verso i marciapiedi, dove nelle vie possono passare bene le ambulanze, è perfetta. Anche la sicurezza in questo modo è il top. Certo si potrebbe spostare nel secondo weekend di settembre (12, 13 e 14, ndr), ma bisogna ricordare che c’è un calendario nazionale delle fiere di settore, quindi non sarà così facile, anche se personalmente questa opzione mi vede favorevole".

"Ci terrei infine – conclude Rinaldi – a fare un plauso alle forze dell’ordine: grazie al loro grande lavoro quest’anno sono praticamente spariti gli abusivi".