Circa 460 alberi piantati nei parchi pubblici:: "Con i boschi urbani l’aria sarà migliore"

A Vallefoglia sono iniziati in questi giorni i lavori di messa a dimora di alcune piante in diversi parchi pubblici del territorio comunale. Lo segnalano il sindaco Palmiro Ucchielli e gli Assessori all’Ambiente, Mirco Calzolari, e ai Lavori Pubblici, Angelo Ghiselli. Gli operatori incaricati, dopo aver individuato e segnato adeguatamente le posizioni delle piante, hanno iniziato a posizionare i primi alberi nel Parco Pertini di Cappone e nella zona adiacente al Centro Commerciale “Arcobaleno”, che dovranno poi essere stabilizzati e concimati. Saranno circa 460 gli alberi che verranno piantati in tutti i parchi, di diverse tipologie, tra cui roverella, leccio, biancospino, cerro, ginestra e molte altre. Il progetto ha un costo complessivo di 143.000 euro circa, di cui 125.000 finanziati con un contributo regionale e 18.000 con fondi propri dellAmministrazione. "Con questo intervento – dice Ucchielli – si contribuirà a migliorare la qualità dell’aria".