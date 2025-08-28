Circolo Auser, incontri: valori e cultura condivisa messaggio per i giovani

Si è conclusa la seconda edizione degli "Aperitivi del Chiostro", rassegna di dialoghi con artisti e autori, organizzata dal Circolo Auser di Cantiano, svoltasi su tre giorni, dando vita alla trilogia "storia, cultura, benessere". "Sono state tre serate interessanti e coinvolgenti, in cui i nostri ospiti relatori, che ringraziamo, hanno condiviso con noi i loro lavori e le loro ricerche, offrendoci l’occasione di dialogare su temi importanti, con un tocco di freschezza e gradevolezza", dicono dal circolo Auser ringraziando tutte quelle attività che hanno supportato la preparazione dell’aperitivo e dell’angolo tisane e infusi. Andiamo per ordine. "Il primo incontro ha visto relatore Donato Antonio Telesca, studioso poliedrico, autore del libro ‘Borgologia. Spopolamento e reviviscenza dei borghi italiani’ che, con Francesca Sechi psicologa e Loredana Volpi lettrice, ci ha condotto nella sua indagine sulla storia e vita dei borghi, analizzando le cause dello spopolamento e le diverse possibilità di rivitalizzarli. Ci ha fornito un’ottima opportunità per argomentare intorno ad un tema di grande interesse per chi vive in un borgo come Cantiano".

Nel secondo incontro il relatore è stato Mirko Sebastiani, autore del libro "Adele Bei. Madre Costituente". Argomento specifico dell’incontro "Dal passato all’attualità", perché i giovani conoscano i valori dei grandi del passato. "Attraverso il dialogo dell’autore con Anna, Cristina e Carlo, nipoti di questa illustre senatrice di Cantiano – aggiungono da Auser –, abbiamo anche conosciuto il lato più familiare e il contesto sociale che ha forgiato il carattere, tenace e forte di questa Madre Costituente. Adele Bei ha scritto il libro ‘Perché i giovani sappiano". L’artista Jimena Llanos, presidente del Circolo Auser Rossini di Pesaro, insegnante di canto, ricercatrice e autrice di articoli sull’argomento ha parlato di "Le arti per una migliore qualità della vita" e de "Il canto e le arti per il benessere psicofisico".

am. pi.