Circolo del pugilato, l’ultimo gong Giù il sipario sul tempio dei campioni

di Giorgio Guidelli

L’ultimo gong, qualche giorno fa. Prima di finire al tappeto, il vecchio Circolo Amici del Pugilato aveva emanato l’ultimo sussulto. Nell’indifferenza. In platea, non c’era anima viva ad assistere alla sua agonia. Un’agonia dei tempi e proprio sotto i fuochi artificiali della Festa del Porto, di cui quelle serrande ormai incotechite erano rimaste, comunque, un simbolo. Il vecchio campione dello sport pesarese è spirato col ricordo. Nessun applauso. Nessun mugugno. Solo la rassegnazione di ’un grande ex’ che esce di scena a testa bassa, perché il suo tempo è passato. Punto. Eppure, quel grande ex, anche col sipario abbassato, parla di brutto. E se sta silente, le voci si sentono ancora più forti. Specie di sera, quando l’acqua della Foglietta mormora e via Cecchi pare addormentata nella sua luce arancio. Perché là davanti si odono le voci di Otello Vitarelli e Cioppi, prime pietre di quel covo del pugilato, poi innaffiato e curato da Giorgio Belligotti e da tutto quell’albero genealogico del pugilato (indimenticabile Mongaretto) che a Pesaro ha messo radici dalla profondità mondiale, fino all’era Berloni e non solo.

E’ toccato a Maurizio Annibalini l’ultimo round: mandare il grande ex a riposo. "L’ho gestito in questi ultimi anni – racconta – e sono praticamente nato che già il Circolo era in piena attività". Già esistente con questa funzione nel ’50, fu poi trasformato nel tempio del dopo ring "nel ’58-’59. Io, qui dentro, ho visto passare tutti i campioni. Fino agli ultimi. Ricordo la cerimonia delle ceste natalizie e poi le premiazioni. Era sempre una festa. Qui i capi della boxe si ritrovavano per fare due chiacchiere, bere un caffè. E si parlava del ring. Gli atleti stavano in palestra, ad allenarsi. E venivano lì solo per le cerimonie". Sicché s’è abbassata la saracinesca. E il ricordo è finito negli spogliatoi. Il ricordo di un circolo che ha avuto fin ben oltre il centinaio di tesserati e che dopo il Covid ha semplicemente cessato di esistere per esaurimento dei tempi. A quei tavoli si sono seduti tutti: portolotti, visi noti in banchina e non e pescatori di Calata Caio Duilio. Oltre alle serrande, è calato il sipario anche sul ’grado’ che il Circolo aveva: quella fiera targa esterna in pietra che ammiccava ai passanti di via Cecchi.

Uno dei veterani del ring pesarese, Antonio Raspugli, ancora alla settima vita come allenatore di promesse, non dimentica: "La signora che stava al bancone, allora, mi salutava con un bacio. Quanti momenti là dentro. E poi i trofei che c’erano custoditi".

Eppure la notizia è scivolata addosso a tanti, come un post d’un social. Lo vedi, ma non lo guardi. Nessuno che si renda conto che una saracinesca abbassata su un ex tempio del genere sarebbe un po’ come dire addio al vecchio quanto vuoi, ma epico, Benelli. Ma il tempo è passato. Le riprese sono state troppe. E anche il campione dei pesi massimi, prima o poi, deve andarsene a riposo. "Vecchio boxeur, nessuno ti ricorda. Vecchio boxeur, il mondo presto scorda", canterellava il grande Fred. Anche in via Cecchi, del grande ex resta solo questo titolo (e articolo) di coda.