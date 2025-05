Circolo della stampa. Dai pesaresi all’estero a quelli che brillano qui. Ecco chi sono i premiati

E’ tempo di Circolo della Stampa di Pesaro e di assegnazione dei suoi tradizionali premi per il 2025, la cui cerimonia di consegna avverrà mercoledì 4 giugno, alle ore 17.30, come sempre nell’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. E’ la XXXIX edizione d una manifestazione che, da sempre, pone al centro della sua attenzione "quei cittadini della provincia di Pesaro e Urbino, per nascita, adozione e onorari, che si sono distinti, in Italia e nel mondo, in campo sociale, culturale, imprenditoriale, della ricerca e dello sport".

Questi i destinatari del riconoscimento per il 2025: Carmine-Emanuele Cella, compositore, ricercatore in matematica applicata, professore all’Università della California, Berkeley, direttore del Center for New Music and Audio Technologies; Francesco Simonetti e Nicoletta Poderi, Casa famiglia "La Perla preziosa"; Mirko Paiardini, immunologo, capo dipartimento di microbiologia e immunologia, Emory University School of Medicine, Atlanta; Silvana Ratti e Matilde D’Ovidio, imprenditrici del settore moda; Raul Zini, specialista in ortopedia e traumatologia. A Luciano Pavarotti andrà il premio alla memoria nel 90° anniversario della nascita, mentre l’evento sarà dedicato a tre pesaresi recentemente scomparsi che figurano fra gli ex premiati: Glauco Mauri, Gianfranco Mariotti eD Enrico Paolini.

Il Circolo della Stampa di Pesaro gode del patrocinio dei Ministeri della Cultura e dell’Università e Ricerca, Provincia Pesaro e Urbino, Comune di Pesaro, Confindustria Pesaro e Urbino, Ordine dei Giornalisti nazionale e regionale, oltre al contributo delle maggiori aziende del territorio. La manifestazione è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.