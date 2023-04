Circolo della Stampa Un premio alla creatività come spirito del territorio

E alla fine venne il giorno dei premi. Ieri all’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti del Premio Circolo della StampaPesaro 2023 confermando ancora una volta di essere l’incontro pubblico più profondo della città, giunto alla 37ª edizione.

Dal 1964 ad oggi hanno ricevuto il riconoscimento i "pesaresi", alcuni dei quali presenti, che hanno conseguito particolari meriti in ambito sociale, culturale, imprenditoriale e sportivo. I destinatari del Premio 2023 sono stati: Gianni Tangucci (direttore artistico), per la sua lunga e splendida attività ai vertici delle massime istituzioni artistiche e culturali. E’ stato direttore artistico dei più importanti teatri italiani: lo ha premiato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Alice Acciarri (general manager eBay Italia) per il brillante ruolo internazionale ricoperto, espressione di alta professionalità e di modernità.

Nel 2021 la rivista Forbes l’ha inserita fra i 100 Top Manager in Italia; è stata premiata dalle compagne di classe del liceo. Viola Ceppetelli (restauratrice ai Musei Vaticani) per la sua opera di alta tecnica che ci consente di mantenere viva la coscienza del passato. E’ originaria di Fano; è stata quindi premiata dal sindaco di Fano, Massimo Seri.

Infine Alberta Ferretti (stilista e imprenditrice) per la capacità di avere sempre saputo raccontare con le sue creazioni inconfondibili, la creatività e l’eccellenza del made in Italy nel mondo. E’ nata a Gradara; è stata premiata quindi dal sindaco di Gradara Filippo Gasperi.

Presenti all’evento molte autorità, a cominciare dalla prefetta Emanuela Saveria Greco e dall’arcivescovo Sandro Salvucci, al loro esordio, e tutti gli altri perché in quell’Auditorium si è ritrovato lo spirito migliore della città. Elio Giuliani, presidente del Circolo della Stampa, organizzatore perfetto e sensibile, è stato come sempre capace di mantenere la serata fra partecipazione e commozione come quando ha fatto proiettare il filmato dove duettavano Paolo Cevoli e Giorgia Righi, premiati lo scorso anno.

Per Giorgia è arrivata anche la sorpresa: un mazzo di fiori da parte di Marco Barbieri Calma arrivato dalla trasmissione "Amici" di Canale 5.

Gli interventi e le parole dal sapore autentico dei quattro premiati e in chiusura da parte del sindaco Matteo Ricci sono stati capaci di creare, nell’Auditorium pieno di gente, un’atmosfera di appartenenza ad una comunità che rende il dovuto omaggio ad alcuni suoi rappresentanti, che in vari modi hanno espresso il meglio anche come simbolo e segno inequivocabile della grande bellezza del nostro territorio.

Luigi Diotalevi