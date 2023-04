Circolo di via Leoncavallo "Dopo 13 anni di parole cerchiamo ancora i soldi"

Alienando il centro civico a Villa San Martino la giunta ha ipotizzato la ristrutturazione del centro sociale per anziani di via Leoncavallo. "Sono esattamente 13 anni che si favoleggia di questa ristrutturazione – ha detto Emanuele Gambini (Prima c’è Pesaro) –: mi sarei aspettato almeno un progetto invece siamo ancora a caccia dei finanziamenti". A mettere fretta alla giunta, con garbo ma determinazione è stato anche Thomas Nobili (pesaro un gran bel po’) in maggioranza:"E’ un circolo che merita attenzione: ha 700 iscritti e una grande storia".