Circolo, il direttivo: ecco tutti i nuovi nomi

Il centro socio culturale di Schieti di Urbino ha rinnovato il Consiglio direttivo per il prossimo triennio 2024 - 2027. Il circolo nato nel 1996 organizza, tra le altre cose, il Palio dei Trampoli. Il direttivo si riunirà i prossimi giorni per nominare il presidente, il vice presidente, il segretario, l’economo e il cassiere.

C’è entusiasmo vista la presenza di tanti giovani del paese, all’interno della nuova squadra. "Il 2025 sarà un anno molto importante perché si celebra il centenario dalla nascita di Don Italo Mancini - spiegano dal neo composto direttivo -, un appuntamento importante per la città di Urbino e per Schieti, paese natale del filosofo. Inoltre il 20, 21 e 22 giugno ci sarà la 23ª edizione del Palio dei Trampoli, un momento importante che sarà ricco di grandi novità, una manifestazione che sta riscuotendo un grandissimo successo e che il direttivo si appresta ad organizzare come sempre con entusiasmo e voglia di fare bene".

Il nuovo direttivo sarà dunque formato da: Gessica Bellazzecca, Cinzia Ceccarini, Manuel De Marco, Guido Edera, Silvio Filippini/ Miriam Gualandri, Erald Hoxha, Massimo Pretelli, Sofia Raffaelli, Margherita Sirotti, Massimiliano Sirotti. I Sindaci revisori saranno: Manuel Ceccarini, Gianfranco Cecchini e Luca Raffaelli.

fra. pier.