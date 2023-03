Circolo Mengaroni, la musica e la storia: raccontata dalle band

Un libro, 70 band, 20 anni di circolo, questo è "Destroy Brandina Menga, not ordinary book", libro realizzato dal collettivo pesarese ’Destroy Brandina’ assieme al Circolo Mengaroni e al comune di Pesaro che ha visto la collaborazione di 70 illustratori italiani che hanno selezionato e ridisegnato le illustrazioni di 70 delle oltre 200 band ospitate dal circolo pesarese di via Bertozzini negli ultimi 20 anni di attività e che sarà presentato domani alle 21 al circolo Mengaroni (dove sarà reperibile il libro) tra un concerto e un dj set. Il libro nasce da un’idea dei ragazzi di Destroy Brandina che, dopo un primo libro realizzato con Black Marmelade Records, dove avevano ridisegnato 66 copertine di vinili con 66 illustratori diversi, volevano sviluppare lo stesso progetto legato però alle band e alla musica live.

"Abbiamo conosciuto i gestori del circolo Mengaroni tra mostre e concerti, così abbiamo deciso di intraprendere questo percorso con loro. Era il locale perfetto per la nostra idea, offriva un contesto storico e continuativo tra musica e band", racconta Francesco Moretti, in arte "Moro", di Destroy Brandina. "Nel libro si trovano foto e illustrazioni che raccontano la vita del circolo negli ultimi 20 anni, tre compagnie, band e concerti", spiega Roberto Baioni, gestore del bar e responsabile del circolo con a Sereno Alessandro e Federico Buresta. "C’è anche un paragrafo dedicato al Garden Art Festival che organizzavamo con il comune di Pesaro e le associazioni Borgo Calling e Teatro dei Bottoni, la parte finale invece è dedicata a chi, purtroppo, oggi non c’è più". Entrambi poi ringraziano il comune per il contributo che ha permesso di realizzare il libro e raccontano di come, da questo libro, sia nata anche la Not Ordinary Radio: "Una web radio che trasmette su mixcloud e YouTube, dove ospitiamo dj e musicisti della zona, intervistiamo band, ripercorriamo storie musicali ed offriamo uno spazio aperto a tutti. Intanto vi aspettiamo il 4 marzo al Mengaroni per la presentazione del libro".

Teobaldo Bianchini