Circolo Pieve di Gaifa: torna l’antica processione del Venerdì santo

Guardare indietro, da dove si è partiti, per innovarsi senza tradire i propri valori fondanti. In occasione del primo rinnovo del Consiglio direttivo, presieduto ancora da Erberto Cecchini, il Circolo culturale Pieve di Gaifa fa un punto del percorso affrontato fin qui e annuncia diverse iniziative per il 2025.

"Tutto è nato da un’esigenza profonda: salvare le nostre radici storiche e religiose – spiegano i membri del circolo, creato nel 2021 attorno all’antica abbazia alle porte di Canavaccio –. La nostra piccola parrocchia, con la sua umile autenticità, era destinata a scomparire. Ma davvero volevamo che questo luogo, così ricco di significato, svanisse? La risposta è stata un ’no’ deciso. Abbiamo intrapreso un percorso di valorizzazione, pubblicando un libro che racconta la nostra storia, creando eventi unici capaci di attrarre persone e di dare vita a momenti indimenticabili".

Tra le attività del 2025, un anno "in cui le idee prenderanno una nuova forma", ci saranno un progetto di sostenibilità ambientale, iniziative sociali, progetti educativi e tecnologici e il rinnovamento dei "mercoledì della Pieve", serate tematiche in abbazia. Due, per esempio, saranno le iniziative di aprile, che sarà il mese della civiltà e delle tradizioni contadine: il 18 tornerà a Gaifa l’antica processione del Venerdì santo e il 21 si dedicherà la messa del Lunedì dell’angelo alla preghiera degli uomini, con la conviviale colazione tipica a seguire. L’8 giugno tornerà l’evento per il Compleanno del duca Federico, quest’anno incentrato sul Giubileo (e quindi dal titolo provvisorio Ibulaeum Gaifa), mentre d’estate sono per ora in programma tre eventi: il 9 luglio uno incentrato sulla Gaifa del periodo romano, il 6 agosto "La picena di Canavaccio" e a settembre "Homo sapiens. L’uomo e la musica". Tutte le iniziative in collaborazione con la parrocchia di Santo Stefano di Gaifa. l programma aggiornato è su www.pievedigaifa.it.

