Circonomia: anteprima con l’emergenza climatica

Oggi un’anteprima in tre appuntamenti diversissimi tra loro per Circonomia, il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica in programma in città dal 7 al 10 marzo, nella settimana di Fano Capitale della Cultura 2024. Il momento clou di questa giornata sarà lo spettacolo con Fabio Cappa, di Raiffeisen Capital Management, dal titolo ‘Non c’è più tempo’ in scena alle 21 al Teatro della Fortuna. Il tempo che manca fa riferimento all’emergenza climatica e alle catastrofi ambientali che Fabio Cappa, esperto di finanza sostenibile, documenta nei suoi lunghi viaggi in diverse parti il mondo. L’evento è in collaborazione con Bcc Fano, impegnata in prima linea in finanza sostenibile, principale via d’uscita dal declino ambientale e unica possibilità per garantire un futuro alle prossime generazioni.

La giornata però si apre con l’inaugurazione della mostra dedicata a Virginio Ridolfi (1922-1983), pittore dei "Calanchi" e dell’"Infinito", che resterà aperta al pubblico fino al 5 aprile in piazza XX Settembre, nella filiale della Bcc. Alle 15, invece, nella nuova Sala della Cultura (ex Tribunale, in via Arco d’Augusto 81) si terrà la proiezione del docufilm "Materia Viva" (durata 65’) prodotto da Libero Produzioni, in collaborazione con Erion Weee per sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare e dei Raee (rifiuti elettrici). Interverranno Cora Fattori, assessore alla Cultura del Comune di Fano e Marco Falorni regista e produttore esecutivo Libero Produzioni. Modera Antonio Marafioti Communications & Marketing Erion Weee. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.